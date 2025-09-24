健身房偶遇黑衣長髮女「一看竟是王祖賢」！網誇：以為40歲

▲王祖賢現蹤溫哥華健身房。（翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，經常被當地影迷捕獲，每一次「下凡」都掀起話題。近日她現蹤當地健身房，穿一身黑衣，招牌長髮相當醒目，被網友讚「看起來才40歲」。

一名網友日前在小紅書分享幾張照片，發文：「健身偶遇明星」，並標註王祖賢。照片中，可見王祖賢穿寬鬆黑衣、黑褲，戴眼鏡和口罩，不疾不徐走入健身房。她很專注在看別人健身，氣質格外脫俗。

▲王祖賢不疾不徐走進健身房。（翻攝小紅書）

▲王祖賢一頭長髮，搭配黑衣，氣質格外脫俗。（翻攝小紅書）

▲王祖賢專注看別人健身。（翻攝小紅書）

照片曝光後，其他網友驚呼：「王祖賢！」「看起來40」、「哈哈哈哈哈，姐姐怎麼開始去健身房？」有人笑說她穿的不是去健身的服裝，「褲子買大了」。

事實上，王祖賢跟體育有深厚淵源，她的父親是已故台灣籃壇名將王耀煌，年輕時的王祖賢很會打籃球，在懷生國中、金甌女中就讀時，都是籃球隊主力球員。網路曾盛傳幾張她年輕時打球的照片，身高173公分的她外型迷人、散發青春活力，被說根本是《灌籃高手》中赤木晴子的真人版。

▲王祖賢年輕時是籃球校隊，被讚根本是「真人版晴子」。（網路照片）

後來王祖賢被星探挖掘，進入演藝圈，在電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角，經典銀幕形象傳頌至今。淡出演藝圈後，她到加拿大隱居，今年在溫哥華開設艾灸館，不僅親自接待客人，更親自操灸、點火、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來體驗，她面對簽名、合照要求都是來者不拒，相當大方。



