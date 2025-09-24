韓下班路文化惹議！　韓3演員公開發聲拒絕「他手寫信也不收」

記者張筱涵／綜合報導

南韓音樂劇演員崔在林再度公開表明，演出結束後不會參與俗稱「下班路」的粉絲互動活動，強調希望把與觀眾的交流專注於舞台表演。此舉也引發外界關注，未來是否會帶動更多演員跟進。

▲柳太陽、Ren、崔在林都拒絕下班路。（圖／翻攝自Instagram）



崔在林所屬經紀公司4x Entertainment於22日透過官方社群聲明表示，崔在林過去數年來從未參與過「下班路」，「這是演員希望能在精心準備的舞台上與觀眾見面的心意」。公司感謝粉絲多年支持，但也指出，雖然已多次公告，仍有部分觀眾在演出後採取類似「下班路」的行為，造成其他觀眾與演員不便，甚至引發安全疑慮，「若持續無法控管，將不得不研擬其他對策」。

聲明同時強調，演員在返家途中不會接受任何禮物，包括手寫信，並懇請粉絲理解與配合，「希望大家能體會演員只想把與觀眾交流的心意，傾注在舞台上的堅持」。

所謂「下班路」，是演出後演員與等待的粉絲在場館出口或停車場短暫交流的非正式文化，通常包含打招呼、合影、簽名甚至贈送禮物，但自新冠疫情後，相關活動已被限制，加上近年大型粉絲群崛起，安全疑慮升高，越來越多藝人宣布不再參與。

崔在林早在2022年就曾公開表示「只接受粉絲心意，不會參與下班路」。同樣拒絕的還包括男團SF9成員柳太陽，其所屬公司FNC Entertainment也曾呼籲粉絲停止在上下班時守候，因為「相關行為造成多起民怨」。此外，前NU’EST成員Ren 所屬公司Big Planet Made Entertainment更明文禁止粉絲在移動路線上接觸或強行遞送禮物，並警告若出現不當行為，將列入「黑名單」。

隨著崔在林再次強調「不參與下班路」，業界普遍關注這股風氣是否將逐漸在音樂劇圈內擴大。