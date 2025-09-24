演唱會觀眾等嘸人喊退票！　信沉默2天首吐原因

▲蘇見信在大陸展開巡演。（圖／翻攝自蘇見信微博）

圖文／CTWANT

「信」蘇見信近期在澎湖拍攝台版《我的藍調時光》，但他也沒有忘記歌手本業，於大陸舉辦「盡興而活」巡演，還找來謝金燕擔任嘉賓，掀起熱烈討論。日前巡演來到長沙，沒想到蘇見信竟遲到了約40分鐘，台下觀眾等得不耐煩集體大喊「退票」，等到蘇見信終於上台，他卻也什麼都沒有解釋，這樣的處理方式讓不少觀眾感到不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長沙的演唱會蘇見信遲到40分鐘。（圖／翻攝自蘇見信微博）

「盡興而活」巡演自今年5月起從上海起跑，9月13日來到長沙，歌迷們原本相當期待，但原定晚間7點半的演出卻遲遲沒有開始，等了半小時後台下觀眾已經沒有耐心，紛紛大喊「退票」，主辦單位仍沒有出面說明原因，而是將音樂聲音調大，並調暗燈光安撫大家，直到晚間8點10分，蘇見信才終於上台展開演出。

▲台下觀眾等得不耐煩，紛紛大喊退票。（圖／翻攝自小紅書）

▲終於上台後蘇見信沒有多做解釋，而是直接開始演出。（圖／翻攝自蘇見信微博）

蘇見信上台後沒有多說話，只是向台下一鞠躬，接著就立刻開始演出，雖然還是唱好唱滿兩個小時，但因為開場時間晚，結束時間也跟著延誤，有些需要趕車或有事的觀眾只好看到一半就離場。整場演出到最後，蘇見信也沒有解釋遲到原因及向台下觀眾道歉，雖然有些粉絲認為他已經深深鞠躬好幾次，代表了他對觀眾們的歉意，但也有人表示「鞠躬看到了，但說一句『不好意思，大家久等了』會更好」、「沒有一句道歉，說實話有點失望」。

▲兩天後蘇見信才在微博解釋遲到的原因。（圖／翻攝自蘇見信微博）

雖然沒有在演唱會上道歉，不過兩天後蘇見信在微博發文，解釋當天遲到的原因，表示：「當天從馬來西亞早上10點起飛，結果飛機故障變成下午三點飛，於是我們遲到了。」在眾多人幫忙下，他終於順利登上舞台，「當晚我不想講理由，於是我深深鞠個躬，就拼（拚）命了，再次跟大家說聲抱歉。」

蘇見信也提到人生中總有很多不可預知的意外，「但也不想要因為這樣的意外，而干擾到當天原本應該要享受的過程，再次謝謝公安有關部門，謝謝你們，還有謝謝那天來體諒我的朋友們，再次感謝也再次說聲抱歉。」

▲蘇見信遲到一事歌迷的看法兩極。（圖／翻攝自蘇見信微博）

大部分的粉絲都能接受蘇見信的說法，認為他雖然遲到，但還是很拚命地帶來精彩演出，直呼「看到你氣喘吁吁跑上台，真的很感動又很心疼」、「用心的演出遠遠勝過一句抱歉」，不過也有部分粉絲說團隊的安排有很大的瑕疵，不該將藝人的行程排得這麼緊湊，認為應該引以為戒，才不會再發生同樣的事情。



延伸閱讀

▸ 花蓮堰塞湖潰堤沖毀橋梁！粉專驚水患威力「等於半個石門水庫」

▸ 1通電話2億從天降！他花2千萬「做這事」成噩夢開端 5年陷破產地獄

▸ 原始連結