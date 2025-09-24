郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

▲郭書瑤（左五）跟春風（右二）公私都混在一起，交情非常要好。（圖／混血兒娛樂提供）

圖文／鏡週刊

近來陳漢典和Lulu這組多年好友直接跳過認愛突然宣布閃婚，成為極有爆點的娛樂新聞話題，不過圈內人士私下開始討論的還有另一對，那就是郭書瑤與春風。

首先，今年郭書瑤突然簽給春風被稱為「老闆」的經紀公司「混血兒娛樂」，讓外界嚇了一跳，兩人是多年朋友，檯面上以乾哥、乾妹，或老闆、藝人關係示人似乎很合理。不過知情人士向本刊透露，近期多次在聚會場合，春風帶著郭書瑤同行，身邊的人都已經非常習慣兩人出雙入對。

▲郭書瑤（右）今年四月在玖壹壹發表的新歌〈當我沒愛過〉MV中，和春風（左）上演八點檔一見鍾情橋段。

更八卦的是，某次春風與郭書瑤外出逛街約會，一度懷疑被媒體盯上，兩人立馬躲進了某大樓裡，然後在隱密處探查外頭情況，很擔心初萌芽的戀情就此曝光；於是春風立馬打電話給朋友們，要求他們趕緊過去會合，幫忙掩護、當煙霧彈。







