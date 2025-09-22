被樂團主唱辛辣開撩！　男神王品澔神回1句...掀全場暴動

▲ 忒修斯劉正撩王品澔想體驗小鳥依人的感覺。（圖／抓馬文化提供）



記者翁子涵／台北報導

忒修斯樂團日前在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦成軍十週年演唱會，因劇結緣的朋友王品澔以嘉賓身份登場，劉正笑問品澔：「我可以嗎？」王品澔以劇中經典台詞回應：「你知道我不當0。」劉正瞬間有點招架不住，依然大聲回應：「為了你我當0。」不忘搞笑求饒表示今天阿嬤和MV中的前女友在現場，笑翻全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 劉正減肥挑戰失敗。（圖／抓馬文化提供）



在唱完〈迷返〉和〈廢棄清理〉兩首歌曲後，劉正一連帶來〈我的心煞拍毋見我的名〉、〈駐水〉、〈引水的人〉和〈Luna〉4首地獄組曲，全程零休息，一展歌唱實力，唱完他也笑認是整場演出的大魔王無誤。隨後，忒修斯將平常日常中為歌迷朋友解惑的「人生電台」搬到演唱會現場，開放Call In，翔煜笑說自己的潛能是聆聽大家的煩惱，不忘溫馨提醒，無論遇到什麼樣的困難，都要秉持正念，「你要先相信自己，因為我相信你。」和歌迷朋友們的好交情不在話下。

先前放話要瘦到75公斤的劉正，演唱會尾聲來到最「殘酷」的體重公布結果96.7公斤，挑戰失敗，劉正一度想向在場的阿嬤求助，證明自己相當努力，不料阿嬤中氣十足的大喊：「瘦太少了！」讓他哭笑不得，差點在台上爆粗口，轉而求饒，「6月時我116公斤，我和大家道歉，有時候身體瘦的比較慢，我會繼續努力。」在3個月內瘦將近20公斤，也實屬厲害。

Theseus忒修斯誠意十足，光是安可曲就唱了5首歌曲，與歌迷度過難忘的十週年，這次的演唱會，除了有嘉賓王品澔外，抓馬文化的師兄姐方志友、大文和《拜六禮拜》的導演杜政哲都到場同享喜悅，林予晞也驚喜現身，不僅擔綱演唱會平面攝影，近期更喜事連連，入圍金鐘獎並有新作品將上映。

