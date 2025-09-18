林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

▲內在有很多蠢蠢欲動的渴望，它會發酵，讓林依晨想尋求更多其他的角色。不過同時間，老公也提醒林依晨要找時間放空，讓靈感有空隙冒出來。



圖文／鏡週刊

可以做自己想要的表演工作，吳可熙說，現在的人生，有一半算是自己想要的，但另外一半，她還在尋找，比如說自己想要的家庭生活。「會羨慕林依晨的家庭生活嗎？」吳可熙回：「會啊，就感覺很完美。」林依晨笑了笑：「想清楚再跳入。」除了託付於命運，更是一種由意念驅動身體的過程，想要什麼樣的人生，應該是一件很忙的事。

▲吳可熙從小就想表演，不管是動作片、喜劇片、商業一點的電影，各種不同類型的女性角色，都是她接下來想要嘗試的。



林依晨與吳可熙在《失明》中是彼此年輕時的最愛，林依晨說，對她最難的是，「看到久別重逢的最愛，要壓抑住，我覺得我本人可能壓抑不下來⋯」而角色書儀與她的差異是，「我不會為了對方去放棄自己的事業，抹煞自己去配合另一半。而如果我年輕時，跟另外一半是兩情相悅，我不太可能為了父母的期待去放棄感情。」林依晨清楚表明：「我反而會因為對方沒有足夠認同我的事業，於是放棄了這段感情。」

而如今老公林于超，除了是認同她事業的那個人，也是最理解她的那個人。林依晨說：「我另一半常說，沒有人像我這麼認識妳。」放閃放得毫不保留。

▲林于超與林依晨結婚10年，2人育有一子一女。（本刊資料照）



生過小孩後，林依晨在各種面向都更不保留了。吳可熙與林依晨在電影中有幾場親熱戲，有時吳可熙主動，有時林依晨主動。吳可熙坦承壓力大，因為一進劇組就要拍了，而林依晨因為生過小孩，更放得開。她說拍戲時，自己反應竟然是想要保護吳可熙，「想要幫她多遮一點，不太顧自己了。」林依晨咯咯笑了起來。

林依晨說到，自己其實想演的是吳可熙的角色雪津，「超想演！」她說。《失明》的導演周美豫，也是林依晨長年以來的經紀人。面對林依晨對角色的渴望，此刻導演身分勝出的周美豫跟林依晨說：「可是妳的外型真的很書儀⋯」畢竟她是林依晨，肯定不會是任性的那一個。

▲吳可熙近年多半在國外工作，今年她以美國電影《藍色太陽宮》在香港國際電影節獲最佳女主角獎。（翻攝自吳可熙臉書）



不過，林依晨有點不服氣地說：「其實，想像不到，不代表我辦不到。」她曾在疫情空檔時，在台灣上了2年的戲劇課程，試了超多瘋狂的角色，看到演員身上的渴求性與企圖心，也發現了自己身上的可能性，「那不一定只是肢體，更是心態。」

什麼是解放？吳可熙是期待自己更加隨心所欲。那麼，關於林依晨的解放會是什麼？「天體營吧！ 生過孩子之後，包袱放下。」真不知道這任務到底是簡單還是難。

