《原子少年》學長驚喜現身客串！　男團成員撂狠話：當反派專業戶

記者黃庠棻／台北報導

由踢帕娛樂出品的《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，於昨（15）日舉行開鏡儀式，六位新生代演員禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦、張棋富、陳泊澈、林書蘊一次到齊，青春能量滿滿，現場氣氛熱烈，笑聲與期待交織。

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》正式開鏡。（圖／踢帕娛樂提供）

《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》結合校園純愛與奇幻元素，描繪青春裡的悸動、遺憾與成長。劇情在樂團舞台與回憶交錯間推進，每個角色都像你我青春的縮影，甜蜜、衝突、又充滿希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》正式開鏡。（圖／踢帕娛樂提供）

對於首次挑戰戲劇，六位主演在開鏡現場皆坦言心情緊張。來自音樂選秀舞台的他們，這次要將能量轉化為戲劇表演。張鈞嘉笑說「比起唱歌，演戲更需要深入角色內心，對我來說是全新的挑戰。」禾雁凱則表示「在舞台上是展現自己，但在戲劇裡要完全變成角色，真的很期待。」鄭彫秦也分享「這是再次以演員身份站在鏡頭前，希望能讓大家看到不同的我。」

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》三位主演張鈞嘉、禾雁凱、鄭彫秦。（圖／踢帕娛樂提供）

開鏡現場也有小驚喜，原《原子少年》學長，現為Saturnday成員之一唐立杰現身客串，演出劇中最具情緒張力的衝突場面，他幽默喊「我要從這部劇開始當反派專業戶，大家別被我嚇到！」瞬間為緊張氣氛增添幽默與趣味。

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》張鈞嘉、鄭彫秦。（圖／踢帕娛樂提供）

本劇由姜秉辰執導，他擅長捕捉日常的親密感與情感力量，代表作包括《約定》、《正負之間》、《看見愛》以及改編漫畫的《秘密關係》，作品在亞洲及國際影音平台播映，拓展台灣內容的國際能見度。

▲《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》禾雁凱、張鈞嘉。（圖／踢帕娛樂提供）

值得一提的是，同為原子少年出身的金雲，演出由姜秉辰執導的《看見愛》， 入圍金鐘獎戲劇最具潛力新人獎。導演在現場得知此事後表達開心外，也期待透過《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，讓更多人看見踢帕娛樂旗下藝人的戲劇實力。

隨著 《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》 正式開鏡，劇組將展開緊鑼密鼓的拍攝，預計 2026年情人節檔期上線，帶給觀眾一部充滿青春氣息、甜蜜又奇幻的愛情代表作。