快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，但因為最近在社群零互動，被爆出婚變傳聞。不料，他近日又被周刊拍到女伴同行回家，再度引發討論。對此，他稍早也回應了。

▲范姜彥豐解答女伴身分。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



范姜彥豐17日透過Instagram限時動態揭開女伴的真實身分，「黑帽女為從小就協助照顧孩子的保母。」然而，由於這已經是近期第二次被拍到，他公開表示希望媒體不要造成對方困擾，「保母不好找。」

▲粿粿和范姜彥豐傳婚變。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

事實上，范姜彥豐與粿粿上次同框是3月一起去日本滑雪，之後夫妻倆就各過各的生活，完全0互動，老婆4月更獨自與王子、晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等友人到美國旅行，昔日「夫妻形影不離」的恩愛場面似乎早已不復存在。

▲粿粿與范姜彥豐最後一次同框是在今年3月。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

回顧兩人相識、交往過程，范姜彥豐曾透露在活動上初次見到粿粿就被吸引，心想「那個女生太可愛了吧」，之後在 Instagram滑到對方的帳號，但直到一年後，女方過生日才鼓起勇氣傳訊息，雙方才開始有了交集。至於交往契機，他害羞承認是自己先開口，某次晚上與對方視訊時丟直球：「欸，那我們現在是不是可以在一起了？」女方則巧妙利用身旁的卡通娃娃閃避，回應「那你問它」，他隨即接話「喔！它說好」，這才順利抱得美人歸。

▲粿粿2022年6月與范姜彥豐登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）