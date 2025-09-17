快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎日前出席活動時證實，已與交往約4年的王柏傑分手，不料17日被鏡週刊進一步爆料情斷內幕，還提及兩人曾在楊祐寧婚禮大吵、互潑飲料。對此，王柏傑稍早在社群網站反擊了！

▲王柏傑反擊謠言。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）



王柏傑在Instagram限時動態表示，「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛，辛苦了鏡。peace。」

▲謝欣穎與王柏傑4年情斷。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

事實上，謝欣穎是在一個禮拜前證實和王柏傑分手的，她坦承雙方已經沒有聯絡一、兩個月了。至於先前PO出的鑽戒照，她當時則聳聳肩說：「那不代表什麼啊。」

▲王柏傑與謝欣穎已經一、兩個月沒聯絡了。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

此外，王柏傑與大他4歲的謝欣穎當初是因合作《華燈初上》結緣的，雖然和對方拍對手戲，但過程中基本上沒有聊天，是殺青後才開始聯繫，陷入熱戀也不想刻意隱藏，「我們兩個心態是我們是演員，不是偶像，生活也是表演一部分，我們沒有刻意要躲，過我們的生活，被拍到就拍到。」未料如今情斷，讓不少粉絲都很震驚。