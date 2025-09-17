Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

▲吳姍儒在今年6月救火接下曾國城請辭的《一字千金》節目主持棒。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

35歲吳姍儒（Sandy）接替曾國城主持公視《一字千金》，新一季節目已在本月初結束錄影。未料新錄的內容都還沒播出，卻傳出節目將收攤的消息，本刊接獲爆料結束的原因竟是製作單位與主持人之間，有著無法溝通的問題。《一字千金》自2015年開播至今，幾乎年年都獲得金鐘獎入圍，前主持人曾國城更在2021年、2023年兩度拿下金鐘「益智及實境節目主持人獎」肯定，如今卻傳出節目將在吳姍儒接手後下句點，相信忠實觀眾必定會感到惋惜。

回顧《一字千金》歷史，前主持人曾國城還憑該節目兩度拿下金鐘主持人獎。但沒想到他去年先是因對來賓的身材開玩笑爆出爭議、之後再加上對黃子佼事件的「護航言論」，引發輿論反彈，最後黯然請辭主持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾國城在2021年、2023年兩度以《一字千金》拿下金鐘「益智及實境節目主持人獎」肯定。（圖／報系資料照）



今年3月11日曾國城在《天才衝衝衝》節目錄影前受訪時，對黃子佼事件發表看法，更提及「滿期待他去年年底本來是可以回歸的，結果又多了一個事」，甚至還喊話：「不應該把他這個人的所有的努力都抹殺掉。」引發大批網友抨擊。形象崩塌的曾國城隨即發文道歉，之後宣布辭去公視《一字千金》主持人職務。

▲今年3月曾國城因對黃子佼事件的「護航言論」，引發輿論反彈。（圖／侯世駿攝）



公視找來Sandy救火之前，早已有消息指出她積極爭取接手主持《一字千金》，但她表示自己有兩個小孩要顧，已經分身乏術，不過最後仍是由她接手。在6月首錄記者會上，Sandy則改口說：「因為這是公視非常看重的節目，我們也一直在問『我們可以嗎？』」而讓她最終點頭的關鍵，就是現場有教授可以協助，才讓她決定接下挑戰。

▲吳姍儒代班小S主持《小姐不熙娣》，為節目帶來不少話題。（圖／東森綜合台提供）



其實Sandy之前也當過「節目二房東」，她接手過胡小禎和梁赫群搭檔主持《二分之一強》、還曾接替剛宣布和陳漢典新婚的Lulu主持《料理之王3》，加上這次的《一字千金》，前2個節目很巧合的都在Sandy接手後停擺，《一字千金》也遭爆將吹熄燈號，讓她意外成為電視圈的「閉幕女神」。而Sandy目前除了仍繼續代班《小姐不熙娣》外，還有《Talk Talk秀台語2〉與網路節目《萌寵明星粗乃玩5》等節目主持，依舊相當忙碌。

對於Sandy接棒曾國城主持公視《一字千金》，卻傳出主持人因「有著無法溝通的問題」，本季節目做完就會畫下句點。對此，公視回應本刊表示，「這個傳聞不實！因為公視、全能製作公司、Sandy三方，溝通順暢，合作愉快。Sandy非常認真投入，且錄影現場跟來賓、教授專家、以及工作人員的互動都很親切自在」。

▲吳姍儒（左）曾接替剛宣布和陳漢典新婚的Lulu，主持《料理之王3》。（圖／報系資料照）



延伸閱讀

▸ 帶娃日常1／范姜彥豐帶愛女看診 突冒女伴同行照料一路到家

▸ 災後重生1／丹娜絲重建補助有「奧客」 南市府陷災民情勒

▸ 原始連結