謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

▲去年王柏傑到士林地檢署複訊，之後有傳與謝欣穎情變，然後又說是假分手轉地下情。



9月10日，謝欣穎出席時尚品牌活動時，被問到有沒有為即將36歲的王柏傑準備生日禮物？謝欣穎回：「我和他已經沒有聯絡了。」更坦言1、2個月沒有互動，消息一出雖然外界頗為震驚，用了「意外」「震撼彈」等詞形容兩人情變，只是看在身邊親近友人眼裡，覺得這對遲早走向如此句點。

雙方共同友人向本刊坦言，過去王柏傑在朋友的眼中，或許當男友很適合，但確實稱不上是好老公的人選，除了一喝醉酒就會「變身」的隱憂之外，其實還有交友圈複雜的問題。

▲王柏傑（前排右一）交友圈的核心是人夫車友，經常一起出遊；只是他也被爆有其他較複雜的往來，讓謝欣穎頗不滿。左起順時針為修杰楷、張孝全、楊祐寧與林映唯男友Richard。（翻攝自Richard IG）



去年3月，王柏傑的友人在修杰楷慶生的KTV與人鬥毆濺血，兩人都因勸架遭到波及，口角衝突演變成社會新聞，包括竹聯幫背景的黑道分子、統促黨等等字眼都有出現，之後謝欣穎回應此事，話中難掩無奈，如今也成為謝欣穎與王柏傑情變的系列新聞報導。

▲王柏傑（右）在社群網站放上與張孝全（左）的合照，據悉，他私下非常崇拜對方也很聽張孝全的話。（翻攝自王柏傑IG）



謝欣穎雖然常勸王柏傑也一把年紀了，要為自己想一想、盡量少去陌生人的場子，而且深夜沒事就少出門，但最後還是出了亂子。當時謝欣穎被問到王柏傑私下有道歉嗎？她反問：「為什麼要跟我道歉？他應該道歉的（對象）是他的爸媽吧！他的爸媽看到新聞一定很擔心。」言談之間對於王柏傑似乎略為慍怒，而且對於他不聽勸也使不上力。

