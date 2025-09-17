王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

▲3年前，謝欣穎（右）與王柏傑（左）以情侶之姿見習楊祐寧的婚禮，有傳兩人當天大吵、互潑飲料，讓眾人頗為傻眼。



圖文／鏡週刊

謝欣穎與王柏傑4年情斷，本刊獨家獲悉內幕，原本狀態就不甚穩定的兩人，因男的愛喝兩杯、情緒起伏大，加上交友圈複雜等；近來與謝欣穎聚少離多，40歲的謝欣穎不想再花時間跟王柏傑耗，之前拒絕過求婚的她，先是歷經分居，如今乾脆直接對外宣布彼此已沒聯絡，讓王柏傑成了被分手的那方而錯愕不已。

圈內友人更向本刊坦言，謝欣穎與王柏傑在一起將近4年，男方這些問題，包括戀情的過往，女方自然都很清楚，長期以來應該也盡量包容，但很多事情已是一直容忍。

▲今年3月，謝欣穎上傳鑽戒的照片，當時傳出王柏傑向她求婚；但有一說被她拒絕、另一說是答應求婚但沒時間結婚。（翻攝自謝欣穎IG）



傳出最荒謬的一次是在楊祐寧的婚禮上，謝欣穎與王柏傑當場大吵起來，鬧到甚至互潑飲料，還波及張孝全，害他被弄得一身濕又狼狽；當時雙方都已經30好幾了，還能把喜事搞成這樣也是頗尷尬。

▲去年謝欣穎（前排左二）的生日，張孝全（右三）夫婦、賈靜雯（後排左二）夫婦等人在王柏傑（前排左一）號召下，開心幫她慶生。（翻攝自王柏傑IG）



▲王柏傑（左）出席《疫起》《小曉》的金馬獎聯合慶功宴，當時他跟李安（右）有逗趣的合影畫面。



生活上雞毛蒜皮的小事累積起來，加上王柏傑飄忽的個性，成為謝欣穎心中無解的難題。去年下半年起，王柏傑進組演出影集《動物園》，跑去美國紐約取景，一拍就是半年之久，直到今年4月才殺青，之後參與柴智屏翻拍台版《我們的藍調時光》，人在澎湖的他與忙拍《沉默的審判》的謝欣穎自然也就少了相處時間。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



