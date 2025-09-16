大馬女星太強了！　勇奪國際大獎獲肯定…有望搶進葛萊美

記者蔡琛儀／台北報導

大馬歌手鍾潔希近日以歌曲〈我就是我〉喜訊連連，獲美國樂壇盛典ICMA肯定，勇奪「亞洲流行音樂獎」獎項，擊敗來自台灣、中國、香港、越南、馬來西亞及泰國等地選手，由美國頂尖製作人評審從數千首創作中選出，評審盛讚她的旋律具療癒與正能量，MV拍攝亦極具創意。

▲鍾潔希獲美國音樂盛典ICMA「亞洲流行音樂獎」。（圖／星音符製作提供）

她透露得獎當下正在澳洲開會，接到通知後難以置信，喜極而泣直呼「天啊天啊！」更驚喜獲得角逐明年葛萊美的機會。鍾潔希謙虛表示，榮耀屬於整個團隊與粉絲，她強調音樂能跨越文化語言，「看到作品受到不同國家喜愛，感到無比感恩。」

近年她事業大豐收，陸續推出中文、英語與馬來文專輯，〈我就是我〉融合電音與R&B，快節奏挑戰高難度唱法，她在錄音室磨唱許久才獲製作人認可。MV中她跳了百遍，練到腿部擦傷流血，痛到休養一週，但她仍樂觀喊開心，更放話將朝唱跳歌手邁進。

▲ 鍾潔希歌曲〈我就是我〉喜訊連連 。（圖／星音符製作提供）

此外，她的英文單曲〈Six Feet Deep〉已在超過15國、百座城市播放，更登上《滾石音樂雜誌》八月號專訪，與泰勒絲、瑪丹娜等齊列。同時，她宣布12月20日將於吉隆坡Mega Star Arena舉辦「我就是我」世界巡迴演唱會，是她睽違10年重返家鄉開唱，承諾會有全新內容、加長演出，並笑說想念台灣的潤餅與木瓜牛奶，盼早日再訪台灣與歌迷同樂。