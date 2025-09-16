掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

記者蔡琛儀／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）7月剛結束台北小巨蛋3場演唱會，日前終於官宣返場好消息，預計在11月1、2日站上臺北大巨蛋，讓粉絲都興奮不已。

▲GD將在11月首站上大巨蛋。（圖／翻攝自GD Instagram）

稍早主辦單位公布此次大巨蛋演唱會票價分別為8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元，以及 身心障礙優惠席3490元、2990元、全場均為座位席，不僅與小巨蛋票價幾乎沒有相差，甚至還多了更便宜的1980元。VVIP及VIP票價可兌換的福利不同，請查閱粉絲福利說明圖。

此外，本次售票採實名抽選制，G-DRAGON 官方會員網站SURVEY登記時間為9月16日早上10點至18日23點59分，遠大售票系統開放G-DRAGON 官方會員粉絲與一般抽選登記時間為9月21日12點至22日23點59分，中國信託卡友優先購9月26日12點至20點。

G-DRAGON 官方會員抽選結果公布將在9月24日12點起陸續發送EMAIL及簡訊通知，第一次抽選結束若有票券尚未結帳，將於清票後進行第二次抽選。如第一次抽選完售，則無第二次抽選；一般抽選結果公布自9月27日12點起 陸續發送EMAIL及簡訊通知，第一次抽選結束若有票券尚未結帳，將於清票後進行第二次抽選。如第一次抽選完售，則無第二次抽選。詳洽遠大售票。