金曲歌王開車8小時衝台東！　公開自爆：闖了很多紅燈

▲玖壹壹打頭陣演出嗨翻。（圖／台東縣政府提供）



記者翁子涵／台北報導

台東縣政府主辦的「嗨！出發吧來台東」演唱會，14日晚間在台東市國際地標盛大登場，打頭陣的玖壹壹，曾為實境節目在台東long stay，當晚便以在地創作曲〈嘎勒阿勒〉為演出揭開序幕，第二首〈打鐵〉音樂一出，戶外舞台瞬間化身萬人電音派對。他們唱到〈LOCAL〉時，還送海報與粉絲互動，嗨喊：「後面的朋友跳起來！」

▲▼徐佳瑩、蕭煌奇、周湯豪接力演出。（圖／台東縣政府提供）



金曲歌后徐佳瑩身穿深藍色透明紗罩衫氣質登場，準備了〈你敢不敢〉等經典作品，她卻在〈失落沙洲〉時意外小忘詞，趕忙笑說：「你們好熱情，熱情到我都忘詞了！」唯一的快歌〈現在不跳舞要幹嘛〉讓全場輕鬆搖擺。徐佳瑩感嘆：「來過台東很多次，今天是我看過人最多的一次！」她自嘲像「穿古裝」，沒想到唱到〈身騎白馬〉時竟突然下起雨來，神奇的是，當她一唱完，雨也立刻停了，讓現場觀眾驚呼連連，直呼太巧合。

「聽說今天有十萬人，有沒有？」蕭煌奇還沒開口唱，就以宏亮嗓音問候全場。他在〈Good Show〉中大秀饒舌又唱又跳，活力四射。唱完還俏皮要求觀眾尖叫十秒讓他喘口氣，蕭煌奇狂開地獄哏，笑說為此從遠方開了八小時車，「還闖了很多紅燈！」他表示沒有提詞機難免忘詞，最後在〈阿嬤的話〉與〈你是我的眼〉萬人大合唱中，為觀眾帶來滿滿感動與溫暖，為演出畫下溫馨句點。

「最帥學長」周湯豪壓軸登場，一唱完〈我的〉就興奮直呼：「我終於回來我最愛的台東了！」他傍晚彩排時巧遇最美夕陽，拍下許多美照。更將即將發行的概念專輯新歌〈So Sick〉首唱獻給台東，鼓勵大家勇敢面對挑戰，周湯豪昨晚帶來多首熱門金曲，現場氣氛飆到最高點，為連續兩天的音樂盛事畫下完美句點。

