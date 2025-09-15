生日收喜訊！黃冠智雙蛋黃「入圍男主、男配」　越南影帝跨海致謝

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇類」頒獎典禮由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單，公視製作的《化外之醫》、《聽海湧》等台劇皆有亮眼表現。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍金鐘獎多項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

公廣集團戲劇節目入圍數居所有節目前三名，《星空下的黑潮島嶼》16項，《The Outlaw Doctor 化外之醫》15項、《聽海湧》14項，堪稱最大贏家。

▲《聽海湧》入圍金鐘獎多項大獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

早已是越南影帝的連炳發，這次入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎，開心表示「感謝評審肯定！我非常榮幸能以《The Outlaw Doctor 化外之醫》中飾演范文寧醫師而獲得最佳男主角提名。我從未想過，在臺灣主演的第一部影集就能獲得臺灣電視圈最高榮譽、電視金鐘獎的肯定。」

連炳發強調「回首過去，當初選擇加入《The Outlaw Doctor 化外之醫》是我做過最正確的決定，能在超過兩年的旅程中，讓我有機會結識並與這麼多才華洋溢、全心投入的工作伙伴一起工作。 最後，我要感謝整個劇組，能創造出如此精彩的作品《The Outlaw Doctor 化外之醫》，也要感謝觀眾對這部作品的支持與喜愛。」

與連炳發有著精彩對手戲的楊一展，則入圍了戲劇節目男配角獎，他說道「謝謝各位評審，謝謝《The Outlaw Doctor 化外之醫》團隊的每一個人，尤其是湯哥可以給我這樣的機會挑戰劉大哥這個角色。剛剛經紀人打給我的時候，我正在逛美術館，現在就在角落回覆大家的訊息，謝謝大家。」

《聽海湧》入圍14項大獎，製作人兼導演孫介珩表示「很開心在我每一次聽完提案後問工作夥伴『你覺得呢？』的時候，大家總是能擠出更多的想法和我一起討論，有時是天空的光影，有時是衣服的款式，有時是場景的顏色，有時是交響樂的音符，有時是角色的眼神。少了任何一個人的創意與執行，《聽海湧》都不可能是現在的樣子，而導演只是一個調度與實現想法的職位罷了。所以，導演的入圍，其實代表了所有工作人員都入圍，恭喜大家，太棒了。」

在《聽海湧》飾演大哥的黃冠智激動表示「真的很榮幸、很開心，謝謝金鐘獎在我生日這天送我這麼棒的生日禮物。」，他強調「非常感謝金鐘獎評審的肯定，在戰後的80年能以《聽海湧》新海輝的角色入圍真的意義非凡，而且三兄弟都一起入圍真的太開心了。謝謝公視，謝謝《聽海湧》劇組的所有幕前幕後的夥伴，感謝導演、編劇、製作人從頭到尾的信任，能參與這個作品真的非常榮幸跟開心，希望《聽海湧》這次能有很好的成績。」

不僅如此，黃冠智除了以《聽海湧》入圍男主角之外，更以《人生清理員》入圍男配角，他參演的電視電影《愛作歹》也有亮眼成績，他開心表示「能同時入圍男主角跟男配角真的很不可思議，非常感謝《聽海湧》、《人生清理員》、《愛作歹》三部作品的製作人、導演和所有劇組幕前幕後的夥伴們，特別要感謝公視讓我參與這三部這麼棒的作品非常感謝金鐘獎評審的肯定。」

