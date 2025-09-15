出道23年…張鈞甯首入圍金鐘女主角！柯佳嬿又跟楊謹華在死亡之組

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇類」頒獎典禮由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單，戲劇類最佳女主角堪稱死亡之組，競爭相當激烈。

▲柯佳嬿憑藉《童話故事下集》入圍戲劇類最佳女主角。（圖／Netflix提供）

出道23年，憑藉《化外之醫》首度入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角獎項的張鈞甯開心表示「能夠跟化外之醫的好夥伴們一起入圍，共襄盛舉60週年的金鐘是最大的榮幸！希望我們的入圍，能夠讓大家一起多關注移工的議題！」

▲張鈞甯入圍戲劇類最佳女主角。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

同樣入圍首度入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角獎項的曾沛慈則笑說自己又搞錯公布入圍時間，直呼「上次是一大早就在刷新聞，這次是以為跟上次一樣應該是傍晚之類的時間；但其實我人在度假中，今天剛好又在大自然景色裡，完全忘記關心這件事。 後來打開手機看到訊息爆炸時，本來想說會不會是我家發生什麼事嗎？ 結果一打開…啊… 然後就連續雞皮疙瘩5分鐘以上。 」

▲曾沛慈入圍戲劇類最佳女主角。（圖／八大電視提供）

曾沛慈激動說道「我真的真的覺得這已經是完全的肯定，不開玩笑！ 也覺得鄭美惠是我的人生角色，很開心能演到她、很開心製作團隊信任我，能以偏喜劇的角色入圍實在太開心了！ 我愛鄭美惠！我愛太太太厲害！ 更謝謝那時陪伴我的所有團隊和夥伴們。 」

另外，以《童話故事下集》入圍戲劇類女主角的柯佳嬿說道「總覺得喜劇跟獎項比較無緣，能以喜劇入圍覺得好開心，謝謝評審」。

