新人獎爬到男主角花7年！宋偉恩剛奪「亞洲影視大獎」又入圍金鐘

記者黃庠棻／台北報導

2025年第60屆金鐘獎公布入圍名單，大愛電視的三部大愛劇入圍了戲劇節目女配角、男配角及男主角三項大獎。杜蕾以《在光裏的人》入圍戲劇節目女配角獎，同時入圍戲劇節目最具潛力新人獎，徐灝翔以《生日快樂》入圍戲劇節目男配角獎，宋偉恩以《血．拾人生》入圍戲劇節目男主角獎。

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

杜蕾、徐灝翔與宋偉恩三個人，九月初才剛在2025第六屆亞洲影視內容大獎中大放異彩。其中宋偉恩以《血．拾人生》拿下「電視節目類最佳男主角金獎」，不但是他出道10年首次獲獎，也是他睽違7年之後再度入圍獎項。

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

沒想到《血．拾人生》中，宋偉恩竭盡全力飾演血癌患者「朱頤」的角色，又讓他入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，半個月內就喜事連連。宋偉恩除了先謝謝金鐘獎與評審的肯定，謝謝製作團隊與所有的夥伴，也感謝大愛電視，他說「這一路上要感謝許多人的陪伴鼓勵與提點，從新人入圍到男主角入圍，走了七年，雖然速度不快，但我會繼續努力！」

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍金鐘獎戲劇類男主角。（圖／大愛電視提供）

徐灝翔得知入圍，在臉書上立刻貼文「我跟馬力歐、莊凱勛、黃迪揚、楊一展一起入圍！？我要瘋掉耶！」。徐灝翔出道30年，一直以來都是「臨演專業戶」，首次在大愛劇《生日快樂》演出篇幅較長的角色，詮釋頭頸癌末期病友，就在亞洲影視內容大獎，奪下「電視節目類最佳男配角獎」，細膩的演技也受到金鐘獎肯定，入圍「戲劇節目男配角獎」。

▲徐灦翔憑藉《生日快樂》入圍金鐘獎戲劇類男配角。（圖／大愛電視提供）

▲徐灦翔。（圖／大愛電視提供）

杜蕾以《在光裏的人》入圍戲劇節目女配角獎，而且劇中維妙維肖地演出天生重度腦性麻痺及小腦萎縮病患角色，也入圍了「戲劇節目最具潛力新人獎」。人在美國的杜蕾，在公布入圍的第一時間就在IG上傳影片寫著「『下一秒，未來』，我來了」。

▲杜蕾憑藉《在光裏的人》入圍金鐘獎戲劇類女配角及最具潛力新人獎。（圖／大愛電視提供）

▲杜蕾。（圖／大愛電視提供）

杜蕾說能入圍她也很驚訝「謝謝評審，謝謝金鐘60，謝謝你們看到我」。月初才剛跟宋偉恩一起出席亞洲影親內容大獎，拍下金童玉女照，宋偉恩立刻在杜蕾的IG留言「又要一起參加了！！！恭禧！！」 

