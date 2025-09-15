楊貴媚、陳庭妮槓龜！　金鐘女主角入圍「破例加一位」評審揭原因

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇類」頒獎典禮由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單，戲劇類評審委員會主任委員柴智屏也在入圍記者會後接受採訪。

▲《影后》入圍本屆金鐘15項大獎。（圖／Netflix提供）

柴智屏表示這一屆金鐘獎入圍「網內互打嚴重」，尤其是台劇《影后》，透露「楊貴媚、陳庭妮報名的都是女配」，兩人卻沒有入圍，她強調「《影后》入圍的3位女配，包含謝瓊煖、鍾欣凌、曾莞婷在第一輪中就獲得評審一致認同，馬上就有了共識」，並沒有正面回答楊貴媚、陳庭妮沒有入圍的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊貴媚、陳庭妮槓龜本次金鐘獎。（圖／Netflix提供）

至於《影后》的詹懷雲與薛仕凌先前呼聲高，這次卻雙雙槓龜，柴智屏解釋「因為《影后》是一部大女主的戲劇，男生比較沒有太多表現」，另外這一次戲劇類女主角的部分，因為其中兩位入圍者討論激烈，在第三輪的討論中，評審決定破例多加一位入圍者。

▲金鐘獎戲劇類最佳女主角增加一位入圍者。（圖／Netflix提供）

謝盈萱分享入圍感言「謝謝評審，真的非常開心！！尤其能夠看到《影后》劇組得到這麼大的肯定，嚴藝文自己入圍了三項，我感覺今年要跟著她投資了，沾點旺氣。」楊謹華則激動說道「太開心了，尤其我們《影后》能受到這麼多肯定，好幸福，謝謝評審、謝謝導演、謝謝演員們、謝謝劇組每一位，100個謝謝、1000個謝謝、10000個謝謝！！」

▲《影后》入圍本屆金鐘15項大獎。（圖／Netflix提供）