《影后》入圍15項金鐘獎！　楊謹華「網內互打」謝盈萱激動發聲

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，分別舉辦「節目類金鐘獎」與「戲劇類金鐘獎」頒獎典禮。「節目類」將由風格鮮明、魅力十足的Lulu黃路梓茵擔任主持；隔日「戲劇類」頒獎典禮則由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單。

▲《影后》入圍金鐘獎15項大獎。（圖／Netflix提供）

金鐘獎15日公布入圍名單，熱門台劇《影后》不只播出後收穫高人氣，甚至一舉入圍本屆金鐘獎15項大獎，其中女主角的部分就有3位入圍，包含謝盈萱、楊謹華以及林廷憶，女配角的獎項中，謝瓊煖、鍾欣凌、曾莞婷也一同入圍，在片中飾演王牌經紀人「壁虎」的黃迪揚也入圍了最佳男配角。

謝盈萱分享入圍感言「謝謝評審，真的非常開心！！尤其能夠看到《影后》劇組得到這麼大的肯定，嚴藝文自己入圍了三項，我感覺今年要跟著她投資了，沾點旺氣。」林廷憶說道「謝謝影后劇組所有的人，能因為影后這部戲被大家看見已經非常感激了，恭喜所有入圍者！期待典禮當天與大家相聚。」

楊謹華則激動說道「太開心了，尤其我們《影后》能受到這麼多肯定，好幸福，謝謝評審、謝謝導演、謝謝演員們、謝謝劇組每一位，100個謝謝、1000個謝謝、10000個謝謝！！」鍾欣凌則表示「這麼棒的影集、這麼棒的團隊，是我先看到的！很感謝我們可愛的藝文導演，創造這麼棒的故事和角色們，讓身為演員的我們可以不斷接受挑戰～也感謝和恭喜影后的所有演職員。」

