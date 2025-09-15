愛犬送貴族學校猝死！　代銷天王、民視前主播「曖昧情」意外曝光

▲台北市不動產代銷公會理事長王明正（左）與民視前主播林青逸（右）常到訓犬學苑探望愛犬。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

台北市不動產代銷公會理事長王明正，今年初跟民視前主播林青逸一起，把薩摩耶愛犬送到號稱全台最貴的新竹西北訓犬學苑受訓，沒想到3個月後，愛犬卻因「胃扭轉」猝逝，事件還鬧上媒體、對簿公堂。值得一提的是，薩摩耶受訓的過程中，林跟學苑聯繫，都用「我先生」稱呼王，2人探視愛犬時，互動也非常親密，就像老夫老妻，但本刊調查，王的太太另有其人，並非林，2人的曖昧情因愛犬猝逝意外曝光！

新竹的西北訓犬學苑歷史悠久，號稱全台最豪華的狗學校，藝人藍心湄、潘若迪、陳文茜及許多企業老闆的愛犬，都曾在此受訓。

▲藝人藍心湄（中）、潘若迪、郭彥均及許多企業老闆的愛犬，都曾在該學苑受訓。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

知情人士A先生告訴本刊，今年2月，1名林小姐與王先生帶著薩摩耶到學苑諮詢，當天便由王先生繳費簽約，辦理入學。但5月中某天早上，學苑人員發現薩摩耶身體僵硬，無生命跡象，緊急聯繫林小姐，並調出小狗前晚上完廁所後返回犬舍就寢的監視器，過程中並無異狀。

▲愛犬猝逝當天，王明正、林青逸與學苑負責人一同跪地、送別小狗。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

飼主無法接受，要求驗屍，最後確認死因是急性「胃扭轉」，無外傷、虐待，也無毒物反應。到了7月初，有媒體報導，薩摩耶飼主J先生指控學苑過度訓練、延誤就醫，導致愛犬死亡，事後學苑負責人態度冷漠，拒絕提供監視器，還說小狗送訓前，被要求簽下霸王條款同意書，痛批訓犬學苑惡質、違反《動保法》。

A先生透露，小狗死後2天，新竹縣動保所人員二度到學苑突襲稽查，都查無疏失，動保所也調閱案發前48小時的監視器畫面與每日照護紀錄，初步認定無人為過錯。

▲王明正在不動產代銷業界十分活耀，頗具聲望。（圖／鏡週刊提供）

另名從事不動產業的飼主B小姐則說，愛犬住校訓練期間，她來探視自己的狗狗時，認出薩摩耶的飼主是台北市不動產代銷公會理事長、創意家行銷公司董事長王明正，而王每次出現，身邊都是前美女主播林青逸，2人會輪流交換牽繩、撫摸愛犬，互動親密，有幾次還帶著林的父母一起。

▲林青逸形象專業，多年前離開主播台。 （圖／翻攝民視新聞）

後來B小姐上網搜尋，卻發現王明正的妻子另有其人，王還曾與趙姓妻子連袂登上媒體，本刊求證時，學苑人員私下透露，薩摩耶登記在王名下，但受訓過程中，都由林聯繫，林也稱呼王「我先生」；小狗猝逝時，王、林一起趕來，一同悲痛跪地送別小狗，一直認為以為2人是夫妻。

林在1個月後發律師函給學苑，要求提供愛犬生前的監視影像等相關資料，學苑考量小狗登記飼主是王，回函婉拒林的請求，不久之後，部分媒體就接獲爆料、做出報導。

學苑澄清，薩摩耶入學前，都曾向王、林說明課程內容，薩摩耶接受的訓練是基本服從，且都是在有空調的室內進行，絕對沒有過度訓練。上月學苑接到法院書記官來電，詢問是否願與飼主以122萬元調解，他們尊重飼主提告，但認無疏失、金額過高，未來將配合司法調查，期盼釐清真相。

針對訓犬糾紛，本刊致電、傳簡訊給王明正、林青逸查證，但二人電話皆未接聽、訊息未回覆，至截稿前，本刊尚未獲得進一步回應。





