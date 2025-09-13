AV女優攻台！大尺度攝影活動淘金3萬　金主贊助可私約「尺度無上限」

▲台灣成人展成為日本AV女優打響知名度的重要平台。（示意圖，圖非當事人）

圖文／鏡週刊

日本AV女優來台舉辦攝影活動，除參與成人展活動外，多數未申請合法工作證。引進女優的主辦人先探詢全台各攝影活動群組版主，了解欲引進的女優是否符合攝影愛好者的喜愛，等「下單」累積到一定場次後，主辦人開始安排女優攝影行程。

為了規避法律，主辦人初期以內衣、泳衣、情趣內衣為主，在「有意無意間，不小心裸露三點」，吊好攝客的胃口，同時也可拉高活動氣氛與評價。等到現場有好攝客想加碼拍大尺度時，會在現場喊價，那些只參加活動1、2次，或是一些生面孔者，一律不得參加加碼大尺場，避免照片外流曝光。

有的主辦人創設私人VIP群組，曾參與過10場以上、身份沒問題者才可加入，主辦人通常在VIP群組內公布AV女優昔日作品連結，說明這次來台可拍攝尺度、有無加碼空間。在舉辦攝影活動時，好攝客可近距離欣賞女優身材比例，若需近一步好攝客變尋芳客，主辦人可私下代為詢問報價。

南部1位攝影活動主辦B先生告訴本刊，這類AV女優來台表面上是參與粉絲握手見面會、攝影會，但私下若問對人，「加碼」不是不可能，尺度任選。為了規避法律責任，大尺度攝影活動只開放給2至3人參加，參與者需登記個資與使用相機型號，以便日後若外流照片，可比對追查。

真正AV女優來台，其實行徑很低調，她們不可能大張旗鼓在網路、群組宣傳，因為她們來台一趟費用驚人，台灣方需先全額支付，萬一被抓，引進方損失慘重。B先生說，攝影活動是一個很好的障眼法，有興趣進一步者私下另約，就算被抓，也可說是女優一時「性」起，非主辦方安排。

目前市場行情，日本AV女優攝影活動每場6至8人，每人3500元至4000元間，光靠攝影活動其實沒什麼賺頭，「掛羊頭賣狗肉」才是重點，攝影活動最後1小時的加碼場才是重頭戲，活動結束後的喊價場更可把女優帶走做「深入接觸」，這2項才是好色客的真正目的。

中部地區1名主辦C先生告訴本刊，攝影活動是個很好過濾尋芳客的方式，多數人「醉翁之意不在酒」，他遇過有人拿手機來拍女優，還付錢贊助活動，現場驗貨後，立即花了新台幣30萬元帶女優回家過夜，出手相當闊綽。



