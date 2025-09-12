Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

記者蔡琛儀／綜合報導

男團Ozone迎接成軍三週年，更推出飛往泰國清邁拍攝的寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》，近日上《星光雲Run新聞》接受主持人峮峮訪問，並分享拍攝趣事，哲言說他們在當地夜市買了泰拳褲，結果隔天才發現褲子過短，擔心走光因此到現在都沒穿，峮峮建議他們可以在沒其他人的狀況下穿著練習，團員立刻笑說彩排穿怕被粉絲看到，紛紛熱議：「用刪除筆」、「AI消除」，讓全場笑翻。

▲▼Ozone分享泰國拍攝寫真集趣事。（圖／ETtoday）

佳辰則說他們在夜市買了一堆餐點，找到立食的桌子正準備要開動，桌子突然整個翻倒，食物灑了一地，「就有個人很緊張的說不是我，是祖安，我們當下本來沒覺得怎樣，但兩天後我們又去一個餐廳吃飯，祖安就把手伸過去，然後就打翻一杯飲料，想說好，兇手（是你）。」

峮峮請他們選出自己最喜歡的照片，沒想到第一個選的文廷，立刻選到一張和峮峮過去拍的寫真，角度、構圖幾乎一模一樣的照片，祖安、煥鈞都選了和大象的合照，坦言平常很難跟大象這麼近距離互動，佳辰則挑了自己淋雨幾乎濕身的照片。

哲言選了子翔戴著宛如《神隱少女》湯婆婆的髮型大帽子的照片，「我會覺得說是哪個女藝人來了。」子翔說自己每張都喜歡，因此隨機翻書挑了一張，結果被其他團員笑說是：「心酸打工畫面流出。」但其實是攝影師請他們拿著水果自然的呈現喝果汁模樣。