凱瑟琳麗塔瓊絲失言遭炎上！「爆性暗示12歲男童」　網轟：太噁心

好萊塢影星凱瑟琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）近日捲入失言爭議，她在節目上被指對12歲的小粉絲說出有「性暗示」的話語，遭到輿論抨擊。

凱瑟琳麗塔瓊絲近日在《Late Night with Seth Meyers》節目中宣傳新戲，提到與80歲的丈夫麥克道格拉斯（Michael Douglas）打高爾夫球時，遇到了一位12歲的小粉絲過來要簽名，她稱讚小男孩很可愛：「哈哈，當我70歲時，這個可愛的小男孩就會33歲了。」開玩笑暗示願意等小男孩長大。

主持人虧她別忘記老公還在旁邊，凱瑟琳麗塔瓊絲回答說：「是的。他通常以為我在想應該選哪一根球杆，但事實上我是在想，『嗯，到時候（當小男孩長大後）應該就沒問題了。』」主持人接著開玩笑說：「那很好。只要你知道不要在他12歲時就給他你的電話號碼。」凱瑟琳麗塔瓊絲則回應道：「嘿，麥克道格拉斯比我大25歲。」

這段片段很快在社交媒體上引起熱議，有網友不滿凱瑟琳麗塔瓊絲對一名12歲男孩有逾矩的想法，「拜託，這太不恰當了」、「想像一下如果是男人說的話，太噁心了」、「誰會在與12歲孩子互動時想到這些事情」。然而，一些人跳出來為凱瑟琳麗塔瓊絲辯護，認為她是在開玩笑，提及她和老公的年齡差距，「她是拿丈夫的年齡差距開玩笑，因為他比她大25歲，當老公不在時，她可以約會年輕男人」。

