夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

▲夏天倫與黃廉盈離婚後卻互告對方。（翻攝自夏天倫IG）



圖文／鏡週刊

「夜店大亨」夏天倫與前妻「名媛界大S」黃廉盈於2021年正式離婚，原本被外界視為和平分手的兩人，近年卻因財務、親子與名譽問題多次隔空交火，甚至告上法院，近日突然有網友在Threads上爆料，是夏天倫出軌在先，「自己外遇還說別人外遇!嚇天倫你要不要出來面對，婚內出軌好多年」，甚至po出小三照片！

網友指證歷歷表示，「A倫婚內出差出國的時候會帶洪小姐，也會帶洪小姐去店裡喝酒，（都給人家坐經濟艙，自己坐商務艙），常看他們恩愛，另一邊看著可悲的前妻發人妻文可悲，果然被蒙在鼓裡的人夠蠢，現在才這麼慘。」並直接點名某女網友的帳號，指說：「妳應該要出面證實這件事吧！畢竟你當了這麼多年的地下夫人。」

▲網友PO文指控夏天倫曾婚內出軌，更秀出小三照片。（翻攝自Threads）



記者詢問黃廉盈對此事是否知情，她回答說：「我在過去婚姻當中總是專心於帶小孩⋯對於前夫的工作以及應酬我平時不會多加詢問，我也不是疑神疑鬼的人，這個料感覺要問問本人，很多之前的風波，我已經訴諸法律，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。他沒有證據，卻造謠那麼久。」更首度承認自己已經拿到保護令，目前夏天倫也已經依妨害名譽及加重誹謗遭起訴。而夏天倫對於被指婚內出軌則未有回應。

黃廉盈與夏天倫2021年5月協議離婚，雙方原已各自展開新生活，未料去年8月起，夏天倫在Threads上發動「30天爆料馬拉松」，連日指控黃廉盈拿走女兒紅包、長期不回家、奉承富商、接受多次整形，甚至開出「4點通牒」，要求她歸還紅包、不再使用「夏」姓。針對上述指控，夏黃廉盈則透過媒體與社群發表聲明，強調所謂「偷紅包錢」、「不顧家庭」等說法皆為不實。她反控長期以來飽受精神壓力與抹黑，已聘請律師介入，計畫以法律行動捍衛名譽。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



