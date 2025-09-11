Lulu真的嫁給陳漢典！雙方經紀公司證實「未來視兩人放閃的勇氣分享甜蜜」

記者孟育民／台北報導

Lulu（黃路梓茵）11日無預警宣布和多年搭檔陳漢典結婚，讓粉絲又驚又喜。雙方經紀公司再度發聲證實，「好像時候到了，雖然感覺蠻像突如其來的放閃。沒錯，這次沒有整人大爆笑，也沒有整人紅布條，是真的！Lulu、漢典 兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級成生活裡的永久契約，也希望將這份幸福喜悅與大家一同分享。」並表示感謝大家祝福，「將來的甜蜜花絮，我們也會視情況（以及兩人放閃的勇氣）與大家分享。」

▲Lulu、陳漢典結婚震驚演藝圈。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

雙方經紀公司聲明：

