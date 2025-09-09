玖壹壹太狂了！　辦音樂節首波卡司放大絕「竟請出超大咖電音教父」

記者蔡琛儀／台北報導

「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，並驚喜宣布「玖壹壹南北貳路音樂節2025」超早鳥票秒殺完售，音樂節將於11月15日至16日在台中水湳中央公園盛大舉行，連續兩天、三大舞台、超過30組卡司接力開唱，預計吸引萬人朝聖。日前公布首波卡司，除了玖壹壹，還有淡出螢光幕多年、被封為「華人電音教父」的羅百吉，令粉絲都相當期待。

▲玖壹壹領軍「南北貳路音樂節2025」強勢回歸。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

現場結合市集、夜市與親子遊樂區，將台中變身為熱力四射的音樂嘉年華城。玖壹壹表示，以「南北貳路」為主題，不僅象徵他們一路從台中唱向全台，更盼南北粉絲齊聚，共同見證成長，展現最local、最有力的台灣聲音。洋蔥回顧起點：「一開始只有3個人，單純想唱台中的故事，沒想到越唱越遠，不知道什麼時候開始，身邊多了很多人，也去了好多地方。」玖壹壹也強調：「只有當我們團結在一起，創造獨特的音樂特色，才能真正走向世界。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅百吉。（圖／翻攝IG／lanpaliroad2025）

為感謝粉絲支持，玖壹壹加碼推出「南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，搭乘移動舞台車連三天橫掃北中南，宛如把迷你音樂節搬上街頭，9月11日從台中老虎城出發、9月12日高雄三鳳宮、9月13日在艋舺青山宮，預料將引爆粉絲狂潮。

第二波早鳥票將於9月14日上午11點正式開賣，主辦單位提醒數量有限，呼籲樂迷務必提前卡位，搶下這場年度最強音樂盛事。購票洽KKTIX。