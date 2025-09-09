許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　曝邱澤當爸變了：幸好是兒子

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，8月底透過社群證實生下寶寶的喜訊，今（9）日她出席新舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，是她產後首度公開露面，被問及懷孕相關話題皆大方回答，還笑說如果兒子是神仙轉世應該會是彌勒佛，直呼「因為他很愛笑」。

▲許瑋甯與邱澤夫妻迎來兒子誕生。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

談到兒子，許瑋甯表示本來想要等到生產完才公開喜訊，沒想到陸陸續續有消息爆出，後來還被拍到挺著孕肚的畫面，直呼「本來是想當成一個驚喜，但被拍到也不錯」，坦言從懷孕到現在自己的情緒都很穩定，也沒有出現不舒服的症狀，更不會有太多情緒波動。

▲許瑋甯產後首露面。（圖／記者徐文彬攝）

雖然產子消息在8月底公布，但許瑋甯早在7月就順利生下寶寶，大方透露兒子是巨蟹座的，至於懷孕過程辛苦，老公邱澤是否有給予禮物慰勞，她笑說剛好生完兒子緊接著就是父親節加上自己的生日，坦言「我們都有給彼此禮物」。

▲許瑋甯大方分享新手媽媽心情。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，許瑋甯今（9）日產後首度現身，身材完全看不出剛生完孩子，她表示在懷孕期間就有控制身材，大概胖了12公斤，目前約52公斤，因為親自餵奶所以有瘦了一些，月子做了2個月，剩下一些則是要透過飲食控制、運動減下來，直呼「還差一點到目標」。

▲許瑋甯大方分享新手媽媽心情。（圖／記者徐文彬攝）

此外，許瑋甯被問及邱澤當爸後是否有什麼改變，她先是笑了一下，後來甜蜜地表示「他變得比較夢幻，以前認識的他比較務實、理性，現在當了爸爸後變得感性又夢幻，會希望能夠幫兒子創造卡通世界，希望兒子的美好想像不要破滅」，笑說「幸好生的兒子，如果是女兒的話爸爸應該更誇張」。

▲許瑋甯大方分享新手媽媽心情。（圖／記者徐文彬攝）