《鬼祭》鬧鬼糖廠真實取景！靈異能量誘發劇組「連環附身」　保全嚇到狂禱告

記者蕭采薇／台北報導

靈異新片《鬼祭》（Sugar Mill），改編自百萬追蹤恐怖作家SimpleMan的駭人軼事，以鬧鬼聞名的真實糖廠為背景，拍攝期間靈異事件頻傳，甚至傳出工作人員與演員接連被附身的驚悚現象，連當地人都驚呼：「根本是瘋子！」

▲《鬼祭》劇組打破禁忌徹夜拍攝，讓當地人不可置信直喊劇組根本是瘋子。（圖／采昌提供）

為了呈現最真實的恐怖氛圍，《鬼祭》劇組勘景多達九個地點，最終選定兩間具有歷史意義與神祕色彩的糖廠作為拍攝場景，其中一間更是以鬧鬼出名。導演艾文蘇亞迪透露：「廠內有間連當地人都不敢踏入的上鎖廠房，連保全都要先禱告才能讓我們進去。」劇組甚至打破「不可在夜間拍攝」的禁忌，徹夜拍戲至凌晨，讓當地人看了都不可置信地喊道：「這個團隊根本是瘋子！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於該糖廠過去曾發生諸多慘案，現場陰森能量爆棚、靈異事件頻傳。不僅道具不自然倒塌，劇組人員還時常看見不明身影。演員阿澤拉普特里分享：「有次我錄影，鏡頭裡突然出現一個和我長得一模一樣的人，但那天現場根本沒有臨演！」

▲《鬼祭》在真實糖廠中實景拍攝，其中一座更是以鬧鬼聞名全印尼。（圖／采昌提供）

演員艾瑞卡卡爾利納更親身經歷「被附身」：「第一次走進工廠，我整個背跟頭都很沉重，身體完全不能自主，手往後翻、整個人趴著、身體很僵硬，可是我還能哭、還能說話！」

除了在實體糖廠拍戲，《鬼祭》也在甘蔗田中實景拍攝，卻常因不可控的大雨導致拍攝延誤。演員貝尼迪克圖斯西雷加爾表示：「第一次拍戲遇到這樣的大雨，不是毛毛雨，而是直接傾盆大雨！」為了順利推進進度，劇組甚至請到「線上驅雨師」施法，女主角艾爾夏奧蕾莉婭驚呼：「真的是線上！直接打電話過去拜託他們，結果大概半小時後，雨就停了！」

▲《鬼祭》拍攝現場陰森、靈異事件頻傳，工作人員與演員更驚傳接連被附身，圖為演員阿澤拉普特里。（圖／采昌提供）

《鬼祭》在印尼上映後，吸引近500萬觀眾入場搶看，榮登印尼年度最賣座真人電影寶座。故事敘述，甘蔗產季在與世隔絕的糖廠，白天一切看似正常，但每當夜幕低垂、工廠哨聲響起，所有人都被命令嚴禁離開宿舍，這段時間被稱作「紅色時段」。

某個夜晚，恩達從夢中驚醒，彷彿某種詭異力量牽引著她，讓她違反禁忌，踏進無盡黑暗，跟隨一道模糊黑影消失在廠區深處。此後，工人們接連慘死，死亡像瘟疫般蔓延整座糖廠。他們請來靈媒做法，試圖平息惡靈的怒火，卻意外揭露更駭人的真相—這些惡靈所渴求的祭品，是活生生的人命，該片將於9月19日上映。