蔡依珊坐路邊嗑臭豆腐！　「零貴婦架子」被認出

▲蔡依珊逛大稻埕被民眾認出（右圖），還在路邊吃臭豆腐（左圖）。（翻攝蔡依珊IG）

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊創立食品品牌，經營得有聲有色。近日她帶員工到大稻埕逛街，大啖美食被民眾認出，被讚很漂亮，還在路邊大口吃起臭豆腐，平易近人，毫無貴婦架子。

蔡依珊昨（8日）在IG分享逛大稻埕的影片，她走進一間中藥行，馬上被民眾認出，店員說：「蔡依珊小姐，好漂亮喔！」蔡依珊跟對方打照呼，說道：「嗨！居然講得出我名字，謝謝。」一旁民眾不斷稱讚她好漂亮，讓她害羞得手比愛心。

到了購物時間，蔡依珊聞了各種香料，有人讚她們家推出的肉骨茶很好吃，蔡依珊很感恩，強調自家的肉骨茶真的很好喝。看到鮑魚罐頭，她表示自己很喜歡吃，拿來煮粥，或是沾美乃滋，拌高麗菜絲，弄成辦桌的菜都很棒，說著說著肚子很餓，想直接買一罐打開來吃。

▲蔡依珊大口吃臭豆腐。（翻攝蔡依珊IG）

接著她開啟「吃貨」模式，直奔臭豆腐店，坐在路邊，大口吃起臭豆腐。員工問她平時會吃臭豆腐嗎？蔡依珊回答「會」。吃炸的還是滷的？她表示都吃，但覺得現場吃是最好的，買回去味道當然不一樣。她還吃了蚵仔麵線，一開始說要跟GD一樣「加5匙辣椒」，眾人極力阻止，她才作罷。吃飽喝足後，蔡依珊表示很開心來逛大稻埕，下次時間若夠多，想再多買點東西。

影片曝光後，許多網友留言：「歡樂的吃貨美人」、「好漂亮又有氣質」、「食量不錯喔，好口福」、「太可愛了」、「臭豆腐就是要這樣吃才對味」。一名網友說：「看不出來妳那麼會吃」，蔡依珊表示：「我也常嚇到自己。」還有人說：「妳來過這些店名人加持又會帶來生意興隆」，蔡依珊回應：「大家一起旺旺旺。」



