韓再推燒腦推理綜藝！《犯罪現場 Zero》6人曝光　網讚：神級陣容

韓國全新推理實境節目《犯罪現場 Zero》預計自於23日開播，陣容集結在《魔鬼的計謀》大放異彩的河錫辰，還有在《Running Man》展現綜藝感的演員全昭旻，在綜藝和戲劇都有亮眼表現的朱賢英，實力派演員黃寅燁與朴成雄，以及IVE隊長安兪真，預計會是演技與綜藝感兼具，被粉絲形容為「神級陣容」。

▲《犯罪現場Zero》海報。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



節目類型主打推理、懸疑、犯罪、腦力博弈與驚悚元素，玩法延續系列招牌設定：玩家分飾「偵探」與「嫌疑人」，在角色扮演中於眾人之間揪出隱身的真兇。官方簡介強調「誰都不能相信、誰都可能是犯人」，要以天馬行空的推理攻防開啟面向全球觀眾的新篇章。

▲《犯罪現場Zero》預告篇。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



消息曝光後，韓網一面倒看好熱度，留言區湧入「預告就瘋了」「快點來」「10集太少，拍100集吧」等反應。許多網友點名演員群演技在線、即興力強，「全昭旻一定超好笑」、「朱賢英回歸太開心」、「朴成雄一看就像真兇」、「河錫辰肯定表現亮眼」，也有人笑稱「光看縮圖就覺得好可怕又好期待」、「存著一次看爆」，不少老粉則喊話「請提早準備下一季」、「中間多加幾集吧」，顯示討論度與期待值雙高。