和Ella合唱S.H.E金曲也不行！五月天演唱會影片「無預警下架」砸天價解決

▲陳嘉樺（Ella）在五月天演唱會上合唱S.H.E經典歌曲〈五月天〉也涉版權問題。（圖／陳嘉樺臉書）

圖文／鏡週刊

錦雯因在八點檔哼〈足芳〉歌曲，事後竟讓電視台收到了唱片公司5萬元版權費的要求。過去也有多次藝人因版權問題出包，陳嘉樺（Ella）在五月天演唱會上合唱S.H.E經典歌曲〈五月天〉，事後影片上架後亦無預警下架，外傳花了200萬人民幣（約台幣900萬）去搞定版權問題後才得以重新曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中國大陸歌手楊坤2019年將茄子蛋的〈浪子回頭〉改成普通話在綜藝節目《歌手》演唱，引起版權爭議。（圖／楊坤微博）

中國大陸歌手楊坤2019年將茄子蛋的〈浪子回頭〉改成普通話在綜藝節目《歌手》演唱，但引起版權爭議，最後這段演出並沒有在電視台節目中播出，被侵權的茄子蛋在臉書發文抨擊楊坤，稱感到困惑、心寒、無助。

▲李蒨蓉曾遭攝影師指控盜圖卻不付款。（圖／李蒨容臉書）

拍攝李蒨蓉和聯名指甲油產品照的攝影師爆料，指李蒨蓉與品牌商盜用多張照片，打折後全部收15萬元優惠價，對方同意付費。但後續追討帳款時，李蒨蓉卻已讀不回，廠商也不接電話。

電視節目中最爭議的應是2年前白冰冰主持的歌唱節目《我愛冰冰Show》，開播近4年，去年10月爆出被著作權團體追討節目中播放歌曲的版權費，金額高達6000萬，一度面臨收攤危機，也連帶過去各台製作音樂節目紛紛結束。





更多鏡週刊報導

版權傷錢包／獨家！八點檔神來一唱 錦雯即興演出遭索5萬