巨蟹男只有單車「約會還要小優開賓士當司機」！餐廳訴苦全被聽到了

▲9/2 21：05 小優不停向友人吐苦水，偶爾聊到生活上的趣事，讓苦惱的她，臉上稍微有了笑容。



小優因大嘴巴事件惹出不少爭議，朋友少了一大半，還被前老闆吳宗憲解約，事業跌落谷底。日前，本刊在螺螄粉店巧遇小優，她和朋友在店裡聊天，音量如大聲公一般，抱怨著人生不停內耗，感情上所遇非人，而穿著小可愛的她，一不小心副乳外溢，還露出大片臂膀，看來有點落魄失意。

曾因四處道人長短的大嘴巴事件，小優落淚道歉後消失演藝圈3個月，9月2日當晚，本刊直擊小優在螺螄粉店對一位女性友人訴苦，話題不離她近日的淒涼際遇，因為音量頗大，讓店內顧客們都知道「小優苦惱ing」。本刊進一步調查之下，發現該店是小優友人所開設的餐廳，才會讓她毫無顧忌，暢所欲言。

▲9/2 21：00 好久不見的小優，在螺獅粉店和友人相聚，話語間感嘆人生不停在內耗。



▲21：02 小優講到激動處，動作也變大，罩衫滑落露出了上臂。



曖昧巨蟹男 抱怨連連

小優當天分享去算命一事，從表情變化可見算命內容讓她難以接受，因此對朋友抱怨「人生一直處於內耗中」，並感到身心俱疲，常會有情緒低落狀況。

▲小優在友人店內消費後，事後不忘在IG上打卡，為友人螺螄粉專賣店做宣傳。（翻攝自小優IG)



小優不只分享人生，也透露最近與一位巨蟹男曖昧中。據小優跟友人訴說，她與巨蟹男處於「友達以上、戀人未滿」的曖昧關係，男方經濟條件不好，交通工具只有一輛破腳踏車，對照開賓士車的小優，雙方經濟實力差異甚大，而且男方還沒有駕照，所以兩人出門約會時，小優還得當司機，載著男生同行。

不僅如此，兩人出門吃飯，只要輪到男方請客，通常都是約在路邊小麵攤，兩人各自一碗主食，外加小菜，一餐下來頂多花260元；而輪到小優請客時，男方都會要求吃高檔一點的牛排大餐，每次吃下來都至少得花2、3千元。小優感覺兩人經濟實力懸殊，讓她難以決定是否要繼續交往巨蟹男，讓兩人關係升級？

▲小優（左）曾與前老闆吳宗憲（右）一起直播賣產品，但她因大嘴巴事件，遭吳宗憲解約。（翻攝自台灣茉愛多臉書）



暫退演藝圈 傷痕累累

談到巨蟹男，小優滔滔不絕地埋怨兩人之間的差異，也向友人抱怨了生活上的大小瑣事，她越說越起勁，講到最後連針織外罩衫都滑落肩膀，露出繞頸小可愛，讓臂膀與顯眼的副乳無所遁形。

▲小優曾在《小明星大跟班》中，分享自己講錯話差點被封殺的過往。(翻攝自《小明星大跟班》YouTube）



從《大學生了沒》出道的小優，一路走來是非不少，今年被玥熹、宋羽葤等人指控造謠與大嘴巴等連帶事件，逼得她暫退演藝圈，如今數月過去，小優在抖音直播平台復出求生存，常常開播到凌晨3、4點，日子過得並不順遂，也難怪會找朋友訴苦，一解苦悶。

▲因為大嘴巴事件讓小優（中）暫退出演藝圈3個月，近期在抖音直播平台復出求生存，也終於再接到網路節目《優美人生》主持棒。（翻攝自小優IG）





