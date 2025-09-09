錦雯拍八點檔神來一唱〈足芳足芳〉！　「只唱6個字」遭索5萬

▲錦雯日前在八點檔即興清唱〈足芳足芳〉，遭討5萬元版權費。（圖／民視提供）

圖文／鏡週刊

演員錦雯近日因在8點檔《好運來》的一場戲，意外引發版權風波。她與游安順飾演的公公於餐桌上對戲時，對方隨口開玩笑要她唱一段香頌，錦雯靈機一動，即興清唱了今年金曲獎台語女歌手獎得主李竺芯的〈足芳足芳〉副歌。該集播出後引起觀眾熱議，但也受到唱片公司關切，電視台事後收到5萬元版權費的付款要求。

▲作風豪邁、歌聲獨特的李竺芯（右二）在今年的金曲獎受到矚目。（圖／台視提供）

音樂版權費高昂讓白冰冰主持的音樂節目《我愛冰冰Show》收攤，沒想到電視劇也見證了嚴格規範；據悉，錦雯在《好運來》演唱李竺芯的歌，並非劇本原定橋段，而是一時興起的即興演出，到底誰要負責，一度很尷尬。

沒喊卡 促成神橋段

錦雯在八點檔《好運來》，因為媳婦蘇晏霈入門，嚴格控管長輩飲食，讓她不開心，公公游安順叫她不要再抱怨，她就用唱的暗指媳婦「管東～管西～」錦雯接受本刊訪問時說：「基本上唱到管東管西，之後劇本就沒了。通常導播沒喊卡，有默契的演員會一直演下去，因為有時候會有一些彩蛋跟驚喜的火花！」

錦雯解釋，「因為那時在化妝間，順哥跟我聊最近聽到一首很特別的歌〈足芳足芳〉，然後拍到這段時，沒喊卡繼續演，順哥就說：『不然妳唱個香頌。』於是我就入坑了！」

▲錦雯（圖）和游安順在8點檔《好運來》即興演出、唱了金曲歌手李竺芯的〈足芳足芳〉。（圖／翻攝自好運來YouTube）

節目播出後，引起不少網友討論，覺得是神來一筆，錦雯笑說：「但我真的只唱了6個字（3次足芳）、連一個8拍都不到，卻收到支付版權費的要求！過去的認知是唱4小節以內沒關係，這次才發現，唱一個字可能都要收錢！」

長知識 製作人買單

錦雯算是長知識，她很謝謝大家鼓勵、安慰，還有製作人的大方買單，「我們應該要向韓國學習，創作者很了不起、值得尊重，但如果要雙贏就是互惠！我有跟高層說，願意承擔一半的費用，然後我決定自己寫歌，大家一起來傳唱！」 戲裡她會唱能彈，也自己寫歌發表。

▲錦雯（左）去年曾到棚裡探班于子育（右），錦繡二重唱難得合體。（圖／民視提供）

錦雯在《好運來》頗受觀眾喜愛，除了直率的表達方式，還有努力治裝，讓貴婦看起來質感不同，粉絲常在社群上熱議她的「豪門媳婦穿搭」，成為戲外的小亮點。2年前，錦雯的抖音帳號突然遭停權，4萬粉絲一夕之間歸零，她崩潰控訴，「很多創作跟珍貴的影片，還有收益都在裡面。」也是一次無妄之災。

▲錦雯在8點檔演出豪門媳婦頗獲好評，服裝上也獲得讚賞。（圖／翻攝自錦雯臉書）



