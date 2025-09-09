林采緹變情趣用品老闆！　「與男友試過好用才量產」營收破千萬

▲林采緹自創情趣用品副業邁入第3年，每年都創下千萬元營業額。（圖／鏡週刊提供）

林采緹近年淡出演藝圈，轉戰商界經營副業，之前曾投資賣海南雞飯，前年她自創情趣用品品牌「SAUCE」，並合資300萬元創業，第一年便創下破千萬元營收佳績。近日更傳出她再加碼百萬元以上投入研發新品，誓言將品牌推向「情趣用品界的指標性品牌」，新產品預計年底上市。

林采緹從演藝圈跨足情趣市場，雖然外界對她「花瓶」印象根深蒂固，但她用行動證明自己絕非僅靠美貌吃飯。據了解，創業初期她與好友合資約300萬元，成立情趣用品品牌，產品推出後反應超乎預期，不僅女性客群買單，不少男性消費者也讚譽有加，短時間內便累積穩定客源。

▲林采緹投資情趣用品副業，為了品牌還親自拍影片分享性事。（圖／翻攝自林采緹IG）

偕男友試用 好用才量產

知情人士透露，林采緹其實對於創業並不熟悉，從情趣商品、餐飲到品牌行銷，全部都從頭學起，為此她花了不少時間自學會計與經營技巧，甚至所有情趣產品推出前，她都會與男友一起試用，「好用才量產」成了她銷售法則。

▲SAUCE人氣旺，遭詐騙集團仿冒，讓林采緹氣到去警局報案。（圖／鏡週刊提供）

隨著品牌有了人氣，卻也成為詐騙集團眼中的「肥羊」，市面上出現多起冒名詐騙案，從社群粉專被仿冒，到假網站打出半價促銷吸引消費者，讓不少粉絲誤踩陷阱受騙。不過即便如此，林采緹的情趣用品業績並未受到太大影響，反而因為品牌效應強烈，客戶回購率持續攀升。

▲林采緹與友人砸300萬元在情趣用品市場試水溫，短短3年交出亮眼成績。（圖／SAUCE提供）

林采緹從模特兒轉戰演藝圈，都給人花瓶的印象，如今經營副業，為了證明自己實力，相對的也花上更多時間去學習，加上男友本身就有從商經驗，給予她更大的自信。

賣吃的太難 缺人手苦惱

林采緹與男友交往3年感情穩定，2人不僅在生活上是伴侶，更是創業夥伴。除了共同打理情趣品牌，2人也在3年前一起開設海南雞飯，餐館開業第一年就進軍百貨美食街，但因人力不足，無法嚴格控管品質，小倆口商量過後決定收攤，後來則以開放加盟方式來控管品牌。

▲林采緹（右）去年出席自家商品上市記者會，男友晨泓軍（左）也現身站台。（圖／鏡週刊提供）

如今，情趣品牌穩健發展，並繳出千萬元營業額成績單，林采緹更積極拓展產品線、投入研發新商品，據悉，目前已進入最後打樣階段，預計在年底推出，進一步擴大客群與品牌版圖。





