網紅若盈道歉了！　拍片「餵狗喝酒」譏笑酒醉狂吠認錯：助長虐狗

記者翁子涵／綜合報導

網紅若盈日前才和男友Ian、金曲歌后魏如萱爆出三角戀紛爭，引起關注，不料近日她PO出一段出遊影片，片中可見一名男子拿啤酒餵食狗狗，她見狀非但沒有阻止，反而還開心拿起手機錄影，更荒謬寫道：「他喝醉後一直狂吠。」如此離譜又欠缺基本常識的發言和舉動，瞬間引爆眾怒，掀起網友撻伐聲浪，痛批她虐待動物且無知，沈默1天後，若盈終於鬆口發聲道歉。

若盈拍攝別人餵狗喝啤酒，還嘲笑狗喝醉一直狂吠，無知當有趣的惡行，引來網友批評聲浪接連湧現，她稍早終於發文道歉：「我在9月6日自行前往苗栗衝浪，過程中有看到不認識的阿伯餵狗喝酒，但我卻只想到先拍照，沒有立刻上前制止，對此我感到非常抱歉。在收到網友的提醒過後，我才驚覺應該要馬上制止，但那時狗狗已經被飼主帶離，這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔。」

活了19年的她，也因為此事件，萌發了「愛惜動物」的良知，若盈表示：「謝謝大家的指正，我深刻瞭解到我的做法不夠積極、妥適，甚至是消極助長這種傷害動物的不當行為，更沒有在第一時間保護到小狗。」

並寫道：「我知道未來如果再遇到類似情況，我會在確保自身安全的前提下，立即上前制止不當行為，來保護動物的安全，或是在第一時間，通報警察（110）或動保處動物救援專線（1959），提供事件發生的地點、時間與詳細情況，讓專業單位能夠介入；並且將照片或影片等資料，提供給警察或動保處人員。拍照是為了作為後續通報和追蹤的依據，積極地行動才是真正為生命發聲，這也是我當時沒有做到的錯誤。」

最後也表示：「再次抱歉引起了不良的觀感，經由這次事件，我理解到保護動物的重要性，後續我會持續關注並學習動保的知識，對貓狗抱持同理心，並到收容所當志工，進一步學習照顧動物的正確方式，希望能展現保護動物與改正的決心。」