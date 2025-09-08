韋禮安無預警升格「3寶爸」！　甜曝夫妻「私下情趣」超恩愛

▲韋禮安新EP《Love Wei Back Vol.1》 發片記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

韋禮安相隔3年推出系列作品的第一彈EP《Love Wei Back Vol.1》，今天（8日）舉辦發片記者會，他坦言原訂是完整專輯，但工作太過忙碌，最後決定集結3張EP最後做成大精選，升格人夫3年的他，被問及是否要邁向人父角色，他先是笑稱3首新歌〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉和〈不變〉就是他的「孩子」，接著也坦言和老婆已有進入下一階段的共識，將積極展開備孕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韋禮安和老婆有共識要展開「做人計畫」。（圖／記者周宸亘攝）



韋禮安坦言結婚前2年，彼此都忙於拼事業，今年決定要展開「做人計畫」，他表示夫妻倆都是計畫型的人，已開始調整作息、補充保健品，之後也要尋求專業醫師建議，他提及去年因錄製節目耗盡元氣，開始重視身體調養，慢慢把狀態找回來，被問計畫生幾個？韋禮說：「常常聽朋友分享育兒的恐怖故事，所以想說先一個試試看就好！」

這次新歌韋禮安化身3種分靈體，情歌浪子韋偉成演唱〈愛我沒錯〉、動感歌王韋廉演唱〈珍妮佛〉和抒情王子韋志豪演唱〈不變〉，他透露私下的夫妻情趣也是靠角色扮演逗老婆開心，被問老婆最愛哪種角色？他笑稱：「我老婆最喜歡韋禮安。」更嘴甜說：「我老婆本身就很完美了，不用扮什麼角色。」更表示他的錢就是老婆的錢，「因為我們有共同目標，現在就是一個家庭，我收入比較高，自然分擔比較大一點。」

而先前他朝聖五月天演唱會，坐在觀眾席被cue當嘉賓，老婆也意外曝光高顏值長相，韋禮安再度求生欲拉滿說：「她比較低調，但真的很漂亮沒錯！」更透露原本老婆同事不知道她的另一半就是韋禮安，看完五月天演唱會後才得知真相，當場表情逐漸母湯、驚訝不已，讓韋禮安直呼：「真的很可愛。」而下半年除了展開生子計畫，韋禮安也將投入下一張EP製作，目前也已申請明年小巨蛋場地，被問會否想登大巨蛋開唱？他笑說：「大巨蛋是一個夢想，很艱鉅的任務，繼續努力，但如果要挑戰大巨蛋，就沒有時間備孕了。」

