康康無酬合體澎恰恰！　自掏腰包飛廈門「直播幫賣畫」戰績揭曉

獨家／自掏腰包飛廈門　康康無酬合體澎恰恰直播幫賣畫

▲康康與澎恰恰直播賣畫。（圖／翻攝自澎恰恰抖音）

圖文／鏡週刊

澎恰恰負債2.4億元，為還債2024年4月起到大陸直播帶貨，本刊掌握消息，澎恰恰在廈門經營抖音直播一年多，除了徒弟許效舜曾站台直播寫書法外，今年4月，演藝圈好友康康（康晉榮）也情義相挺不僅無酬接獲邀約，還自費買機票飛到廈門，與他一起開直播。

今年4月康康才剛接手中視《綜藝一級棒》主持棒，沒多久便接獲澎恰恰的直播邀約，由於當時節目才剛開錄，一度擔心走不開，但相當重情義的他，仍決定無酬接下邀約，並選在澎恰恰生日前一天飛到廈門直播賣畫。

據悉，康康接獲直播邀約時，先是回覆對方無酬幫忙，且自己還花了3萬多元買了機票，甚至在澎恰恰生日當天直播幫老友慶生，讓澎恰恰相當感動。對於自費買機票還無酬答應直播幫忙，康康也向本刊說：「沒事。盡力而為！主要是幫澎哥過生日。」

康康坦言，當初接獲邀約時，心想「他（澎恰恰）欠那麼多錢，我怎好意思跟他開價碼？」而直播當晚兩人賣力寫書法，共賣出十幅畫。他認為，能幫澎恰恰多賣幾幅畫讓他拿去還債，也算是幫了澎恰恰的忙。但儘管沒有開口要酬勞，直播後仍然有收到對方的紅包。
 


更多鏡週刊報導
獨家／澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？　真相曝光：早晚各1場直播
澎恰恰個人近況曝光　談到沈玉琳病倒大呼：我覺得尊重啦
江祖平全面開戰／獨家！上個月才被龔益霆侵犯　江祖平控被「甩巴掌、扯頭髮」還有3女受害

