澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

▲澎恰恰直播賣地瓜。（圖／翻攝自澎恰恰抖音）

圖文／鏡週刊

澎恰恰為了還債到大陸直播帶貨賺錢，近日頂著烈日下田賣地瓜，從白天喊到深夜的畫面曝光，讓粉絲看了相當心疼。知情人士向本刊透露，並非外傳的「白天播到深夜」，而是早晚開直播，才會讓粉絲有視覺上的錯覺，以為他從早上直播到晚上。

知情人士表示：「澎恰恰直播賣地瓜一天有2場，一次直播2小時，白天、晚上各1場。」雖但由於直播是在地瓜田裡，對年近七旬的他來說，頂著太陽站在田裡講上數小時，體力負擔可想而知。

據了解，澎恰恰的直播內容會隨著季節和產品而變化，目前正值地瓜產季，才會專注賣地瓜，但其實過往他也曾直播賣過雞蛋、農特產等不同商品，內容五花八門，只求吸引觀眾下單，藉以加快還債速度。

澎恰恰因拍片投資失利，一度背上上億元債務，這幾年靠著主持《超級夜總會》、接商演、演講以及直播帶貨四處奔走還債。知情人士表示：「只要有工作機會他都接，完全沒有明星架子，就算累也咬牙做。」

澎恰恰為還債到廈門直播帶貨，雖粉絲反應兩極，但士氣絲毫不受打擊，據悉，徒弟許效舜日前趁工作空檔特地飛到廈門，與他一起直播賣東西，以行動力化解師徒情變得傳言。







