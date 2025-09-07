名模李賢怡6歲兒海外出事！「血流不止」送急診　驚悚過程曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓名模李賢怡2005年從模特兒爭拔大賽脫穎而出，2012年嫁給圈外人，夫妻倆育有2子，她經常透過YouTube頻道與粉絲分享近況，怎料，一家四口近日前往夏威夷度假，6歲小兒子卻發生意外，跌倒撞到血流不止，在急診室縫了3針，她心有餘悸：「血一直流我真的是嚇壞了。」所幸不會留下後遺症，才讓她放心不少。

▲李賢怡近日一家四口前往夏威夷玩耍。（圖／翻攝自李賢怡YouTube）

李賢怡近日趁著暑假一家四口前往夏威夷玩耍，沒想到，小兒子在當地發生意外，撞到嘴唇部分血流不止，她緊急帶小孩前往急診室，前往醫院的15分鐘路程，她描述當時的恐懼心情：「15分鐘就好像3小時般長。」由於當下不清楚小孩的受傷程度，只看見血一直流，很害怕小孩有個三長兩短。

▲▼名模李賢怡6歲兒海外撞到，血流不止送急診。（圖／翻攝自李賢怡YouTube）



所幸經過醫生看診後，醫生為兒子止血、縫三針並告訴李賢怡，小孩沒有傷得太嚴重，也不會留下太大的傷口，她才放心。李賢怡在影片裡拍下兒子的近況報平安，「還好進食沒問題，小孩也沒因此食慾不佳。」兒子更反過來安慰她「吃得好，好得快」。

只是李賢怡一家四口旅遊卻碰上驚魂記，影片引來粉絲關心「還好小孩沒事」、「萬幸沒傷得太嚴重」。李賢怡除了活躍在伸展台上，同時也參加過許多綜藝節目，在韓有一定知名度，所幸兒子沒事，有驚無險。