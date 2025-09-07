百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖級YTR「大圖書館」羅棟鉉於6日上午被發現陳屍於家裡，享年46歲。由於警方沒有在發現遺書、初步也沒發現他殺跡象，目前正在調查死因，而他生前疑似心臟有問題，曾說過「心臟刺痛」，家屬決定解剖查明真相。

▲百萬YTR「大圖書館」在韓知名度很高，突然離世令粉絲無法接受。（圖／翻攝自大圖書館IG）



據韓媒報導，羅棟鉉近期似乎非常疲憊，且工作繁忙的他，幾乎沒怎麼睡覺，有觀眾透露，他4日參加完2026 S/S首爾時裝週活動後，還打開直播與粉絲互動，但當天的臉色就已經看起來非常疲憊，他在直播上僅回應「因為一早起來就去化妝，所以沒怎麼睡」，而他生前的好友GO MONG（고몽）在得知噩耗後，難過哀悼：「哥哥有說過開直播真的對於體力上來說很累，時間上也不夠充足，沒想到這麼突然。」

▲百萬YTR「大圖書館」6日在家中被發現身亡。（圖／翻攝自大圖書館IG）



不僅如此，羅棟鉉生前疑似早有心臟不舒服的徵兆，據觀眾描述，他曾經有一次在直播時，突然表示「心臟那邊刺刺痛痛的」，且他已經沒怎麼睡，仍直播超過5小時，對於工作相當敬業，目前也有聲音懷疑他恐怕是因心肌梗塞去世。

▲百萬YTR「大圖書館」生前直播逾5hrs疑似操壞身體。（圖／翻攝自大圖書館IG）



羅棟鉉於6日上午8點40分左右（台灣時間為7點40分）在家裡被發現身亡，由於友人與他有約，但一直聯絡不到他，警方收到友人報警求救後，緊急協同消防員破門入宅，但到場時已經為時已晚。據警方透露，現場沒有留下遺書，並排除有他殺的可能性。他走得突然，警方初步回應「推測應該是平時有隱藏性的疾病，會通過驗屍解剖確認死因」，查明真相。