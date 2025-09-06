直擊／ITZY禮志染金髮美爆！萬名粉絲應援太猛　她驚：怎麼回事？

記者吳睿慈／台北報導

韓流盛事《Trendy Taipei Boom 台北小巨蛋—KOREA GIRL’S POWER》6日盛大展開，人氣女團ITZY壓軸登場，她們以氣勢磅礡的〈Girls Will Be Girls〉 揭開序幕，強烈舞台張力令小巨蛋瞬間沸騰。禮志更以一頭全新的金髮現身，宛如人間芭比娃娃，令粉絲驚喜不已。

▲▼ITZY壓軸登小巨蛋演出。（圖／記者林敬旻攝）



ITZY以〈Girls Will Be Girls〉 作為她們的開場演出，禮志說：「這個演出場地之前巡演來過，我們在台上看到很多MIDZY。」她們在請夏的後面順序出演，聽到請夏經典的歌曲〈Gotta Go〉，留眞也表示「前輩在唱的時候，我們也在後台一起跳，所以下一首歌，我們也準備了一起跳的歌曲。」接著帶來〈WANNABE〉。

▲禮志染成金髮驚豔現身。（圖／記者林敬旻攝）



作為壓軸團體，ITZY的歌迷MIDZY也很給力，應援聲超大聲，令她們很驚訝，禮志驚呼「大家的應援怎麼回事啊，怎麼這麼大聲。」粉絲還依序喊了她們的名字，甚至穿透監聽耳機，禮志感性表示「真的很開心」，留眞也安慰粉絲：「如果不會應援法也沒關係，只要會唱，大聲跟著唱就可以了！」

▲粉絲應援太強，讓ITZY很驚訝。（圖／記者林敬旻攝）



▲ITZY輪番帶來經典演出。（圖／記者林敬旻攝）



▲ITZY最後以〈Not Shy〉結束演唱會。（圖／記者林敬旻攝）



ITZY最後帶來歌曲〈Not Shy〉，音樂伴奏響起，全場歌迷早已屏息等待，瞬間爆發出雷鳴般的尖叫與大合唱，整個小巨蛋彷彿被熱情點燃。6日演出結束後，接著，9月7日還有同樣令人期待的《Trendy Taipei Boom—J-POP NIGHT》即將登場。集結許多日本實力派豪華陣容齊聚小巨蛋，療癒嗓音川西奈月、新日式個性女子團體@onefive、元氣少女組合BEYOOOOONDS、瀧澤秀明「TOBE」力捧的男團 IMP.、唱跳男團BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER 聯手炸裂舞台，更有國民姐夫 EXILE AKIRA 壓軸登場，勢必再次引爆全場狂潮。