張惠妹重返大巨蛋！　為林智勝苦練這首歌...4萬人嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽於昨（5日）至7日在台北大巨蛋盛大舉行，繼昨晚的金曲歌王蕭敬騰後，今（6日）輪到天后張惠妹（阿妹）接棒登場，帶來6首歌共25分鐘的演出，吸引4萬人到場，也是本季大巨蛋第4場滿場賽事，且首次並非中信兄弟賽事。

▲▼ 張惠妹今晚重返大巨蛋，為林智勝引退賽演出 。（圖／聲動娛樂提供）

阿妹團隊今晚在大巨蛋直接搭了星形的閃亮舞台，接著在激昂的音樂聲中，阿妹直接升到舞台上，高喊：「大巨蛋的聲音在哪裡？我現在宣佈，大聲唱起來，Party現在開始！」立刻帶來〈好膽你就來〉，全場4萬名觀眾情緒沸騰到最高點，

〈渴了〉、〈三天三夜〉、〈跳進來〉等嗨歌，中途更邀請四十位球員上台共舞，展現球員最活潑的一面。節目最後，她苦練並重新編曲林智勝最愛的伍佰〈鋼鐵男子〉，隨著歌聲響起，大巨蛋瞬間全暗，數十台投影機將大師兄身影映照在牆面與草地上，他從本壘緩緩走向舞台，燈光化為「英雄大道」，讓全場淚崩。

最高潮則是在隱藏升降台升起時，阿妹帶領4萬人唱著林智勝應援曲，將林智勝升到三層樓高，全場動容。演出結束，她化身球迷帶全場高喊三次「林智勝！全壘打！」，強調「舞台的最後一定要是大師兄的」。她更說：「大師兄從不需要爭第一，因為他就是唯一！」