江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

記者蕭采薇／台北報導

東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽中奪下冠軍，睽違29年，為台灣棒球再寫輝煌歷史。他們獲得「吃和牛大餐」的獎勵，並由江宏恩、夏語心擔任慶功宴主持人。江宏恩曾打過士林國小少棒隊，味全龍總教練葉君璋就是小他2屆的學弟，江宏恩提到過去打球是鐵血教育，與現在幽默的帶球風格大相逕庭，讓他印象深刻。

▲江宏恩（左）、夏語心（右）與東園國小少棒隊合照留念。。（圖／美福、台北市政府提供）

江宏恩提到冠軍賽上教練駱政宇喊了暫停，走上投手丘對小球員說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，令許多台灣人對現在球隊有了不同的記憶點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江宏恩回憶過往練球是被打罵、體罰訓練出來，以前還曾被打耳光、拿球棒握把敲手指關節，他苦笑說：「不能打手心，因為還要握球棒。」但那段時光讓他懷念至今，他指出當時不聽爸媽的話，「但學校教練、學長的話一定是聖旨。」他說球隊的學長、學弟制度很嚴謹，但這樣的「嚴格」並不是學長凌虐學弟，而是學長會把球技、待人處事觀念毫無保留教授學弟。

▲江宏恩（左起）、夏語心在機智問答環節，被小選手蔡瑀格答案逗樂。（圖／美福、台北市政府提供）

慶功宴上，江宏恩與東園少棒總教練賴敏男相談甚歡，後來發現2人是少棒差一屆的學長、學弟；另外江宏恩還和王牌投手林晉擇互比手掌大小，他很意外身高173公分的林晉擇手掌竟比他大了快一個指節，認為：「未來只要不受傷，成就一定很不得了！」

而夏語心從去年世界棒球12強賽開始跟著男友看球，她直呼：「以前對棒球沒什麼太大感覺，但從看了陳傑憲在12強的比賽，我覺得超熱血！」今年她還到樂天桃園棒球場看中職比賽，被滿場球迷的向心力深深感動。

她與教練駱政宇在慶功宴上互動有趣。教練駱政宇表示大家都說他們是「冠軍球隊」，但其實一直都沒有很深刻的感覺到，直到吃了第一口牛排才知道這就是「冠軍的滋味」，後來美福也準備牛肉相關禮品，讓選手把冠軍滋味帶回家分享給家人。

▲江宏恩（右）在慶功宴上和東園少棒總教練賴敏男相談甚歡。（圖／美福、台北市政府提供）

而夏語心問教練駱政宇冠軍賽的投球策略，教練則回：「這就是矛與盾的對決，最後我們盾贏了！」哲學式的幽默回應，讓夏語心大呼意外。

此外，夏語心近日殺青三立八點檔《願望》，她認為台語為她加分許多，還因此接了外景節目。至於先前全民大劇團團長謝念祖放話要邀約她演出，她坦言謝念祖確實有聯繫她說「非常歡迎妳可以來玩玩看」，她也認為舞台劇能直面觀眾，是相當不一樣的演出方式，躍躍欲試。