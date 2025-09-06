ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

虞書欣再爆霸凌6惡行！
亞洲「國家購買力」排行出爐！
夏和熙在台南突掛急診！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 龔益霆 坤達 吳鈴山 蕭敬騰 林智勝 壞特

江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

記者蕭采薇／台北報導

東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽中奪下冠軍，睽違29年，為台灣棒球再寫輝煌歷史。他們獲得「吃和牛大餐」的獎勵，並由江宏恩、夏語心擔任慶功宴主持人。江宏恩曾打過士林國小少棒隊，味全龍總教練葉君璋就是小他2屆的學弟，江宏恩提到過去打球是鐵血教育，與現在幽默的帶球風格大相逕庭，讓他印象深刻。

▲江宏恩（左起）、夏語心一同參與東園少棒奪冠的慶功宴。（圖／美福、台北市政府提供）

▲江宏恩（左）、夏語心（右）與東園國小少棒隊合照留念。。（圖／美福、台北市政府提供）

江宏恩提到冠軍賽上教練駱政宇喊了暫停，走上投手丘對小球員說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，令許多台灣人對現在球隊有了不同的記憶點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江宏恩回憶過往練球是被打罵、體罰訓練出來，以前還曾被打耳光、拿球棒握把敲手指關節，他苦笑說：「不能打手心，因為還要握球棒。」但那段時光讓他懷念至今，他指出當時不聽爸媽的話，「但學校教練、學長的話一定是聖旨。」他說球隊的學長、學弟制度很嚴謹，但這樣的「嚴格」並不是學長凌虐學弟，而是學長會把球技、待人處事觀念毫無保留教授學弟。

▲江宏恩（左起）、夏語心一同參與東園少棒奪冠的慶功宴。（圖／美福、台北市政府提供）

▲江宏恩（左起）、夏語心在機智問答環節，被小選手蔡瑀格答案逗樂。（圖／美福、台北市政府提供）

慶功宴上，江宏恩與東園少棒總教練賴敏男相談甚歡，後來發現2人是少棒差一屆的學長、學弟；另外江宏恩還和王牌投手林晉擇互比手掌大小，他很意外身高173公分的林晉擇手掌竟比他大了快一個指節，認為：「未來只要不受傷，成就一定很不得了！」

而夏語心從去年世界棒球12強賽開始跟著男友看球，她直呼：「以前對棒球沒什麼太大感覺，但從看了陳傑憲在12強的比賽，我覺得超熱血！」今年她還到樂天桃園棒球場看中職比賽，被滿場球迷的向心力深深感動。

她與教練駱政宇在慶功宴上互動有趣。教練駱政宇表示大家都說他們是「冠軍球隊」，但其實一直都沒有很深刻的感覺到，直到吃了第一口牛排才知道這就是「冠軍的滋味」，後來美福也準備牛肉相關禮品，讓選手把冠軍滋味帶回家分享給家人。

▲江宏恩（左起）、夏語心一同參與東園少棒奪冠的慶功宴。（圖／美福、台北市政府提供）

▲江宏恩（右）在慶功宴上和東園少棒總教練賴敏男相談甚歡。（圖／美福、台北市政府提供）

而夏語心問教練駱政宇冠軍賽的投球策略，教練則回：「這就是矛與盾的對決，最後我們盾贏了！」哲學式的幽默回應，讓夏語心大呼意外。

此外，夏語心近日殺青三立八點檔《願望》，她認為台語為她加分許多，還因此接了外景節目。至於先前全民大劇團團長謝念祖放話要邀約她演出，她坦言謝念祖確實有聯繫她說「非常歡迎妳可以來玩玩看」，她也認為舞台劇能直面觀眾，是相當不一樣的演出方式，躍躍欲試。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

10小時前

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

6小時前

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？

11小時前

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

9/5 14:17

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

9/5 15:42

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

9/5 11:56

《女人我最大》點名江祖平爭議事件 遭疑「檢討受害者」 TVBS發文道歉了

《女人我最大》點名江祖平爭議事件 遭疑「檢討受害者」 TVBS發文道歉了

4小時前

江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

9/5 15:25

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

18小時前

江祖平發聲！前男友都是帥哥「這次卻愛上爛咖」　曝原因：多愛就多恨

江祖平發聲！前男友都是帥哥「這次卻愛上爛咖」　曝原因：多愛就多恨

8小時前

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

6小時前

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

4小時前

熱門影音

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！

張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
愛雅懷孕後曝「常情緒崩潰」 爆哭揭脆弱面：完全控制不住

愛雅懷孕後曝「常情緒崩潰」 爆哭揭脆弱面：完全控制不住
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

黃子韜跟醫生抱怨徐藝洋　愛吃垃圾食物「管了會被打」

黃子韜跟醫生抱怨徐藝洋　愛吃垃圾食物「管了會被打」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

銀赫見東海賣萌..嫌棄：不夠可愛　大推台灣蔥抓餅「大家快點再去吃」

銀赫見東海賣萌..嫌棄：不夠可愛　大推台灣蔥抓餅「大家快點再去吃」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

日本美少女來台開唱　「吃三碗飯還有23腰」邀請記者驗貨

59分鐘前20

蕭煌奇北京喝豆汁...嚇到飆2字！　當眾宣布好消息

1小時前20

楊晨熙公開電費帳單！　見4位數超想哭：找不到比我高的吧？

1小時前0

馬俊麟消失1年辦畫展！　畫老婆壓力山大：人工修圖「美肌開最強」

1小時前0

江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

1小時前1011

江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓說謊

1小時前1836

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

1小時前0

婁峻碩1句話遭網炎上「紅了就挑粉絲」　無奈回應揭真相：沒做錯事

2小時前83

沈玉琳親揭「骨髓檢測報告結果」　他曬私下對話：你一定要好好的

2小時前143

直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂亮了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎
    10小時前8484
  2. 百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」
    6小時前2610
  3. 演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲
    11小時前9423
  4. 學妹控龔益霆！噁男對話曝光
    9/5 14:176076
  5. 江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！
    9/5 15:422825
  6. 坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」
    9/5 11:56611
  7. 《女人我最大》點名江祖遭疑「檢討受害者」
    4小時前4619
  8. 江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞
    9/5 15:253617
  9. 蕭敬騰熊抱林智勝　網秒懂：這致敬太完美
    18小時前2422
  10. 江祖平發聲！前男友全帥哥「這次愛上爛咖」曝原因
    8小時前1214
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合