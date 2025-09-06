《幻像戀歌》韓銀城驚喜宣布結婚！　愛情長跑「準備婚禮更加堅定」

記者張筱涵／綜合報導

韓銀城今（6日）驚喜宣布結婚喜訊，演員好友們都陸續在留言區送上祝福，而他也感性告白在準備婚禮的過程中，內心感到無比幸福。

▲韓銀城結婚。（圖／翻攝自Instagram）



韓銀城今天宣布和交往許久的女友結婚，宣布：「準備婚禮的過程中，讓我的內心變得更加充實、也更加堅定，若能在這個與摯愛約定共度一生的日子裡，獲得大家的到來與祝福，我將非常感謝，若因我太忙碌未能親自聯繫到的朋友，也請多多包涵，謝謝大家。」

韓銀城於2014年透過《SNL Korea》第五季出道，之後出演了《春日常在》、《內向的老闆》、《小偷傢伙，小偷大人》、《Melo Holic 愛情中毒》、《大君—繪製愛情》、《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》、《紳士與小姐》、《離婚律師申晟瀚》、《幻像戀歌》等多部作品，累積了扎實的演藝履歷。

【韓銀城Instagram全文翻譯】

大家好，我是演員韓銀城。

在長時間交往之後，我決定和珍惜的人結婚了。

準備婚禮的過程中，讓我體會到內心更加充實、更加堅定的感受。

若能在我與摯愛約定共度一生的日子裡，得到大家的蒞臨與祝福，我將萬分感激。

如果因為我太忙碌而未能一一聯繫到的朋友，還請多多包涵。

謝謝大家。