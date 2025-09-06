江祖平上月才被龔益霆侵犯！還有3女受害　被甩巴掌扯髮「肩骨受傷」

圖文／鏡週刊

在跟本刊痛訴上個月16日遭龔益霆性侵之餘，江祖平更透露跟對方分手時，經過同意看著他的手機，然後刪光兩人過去的照片、影片。江祖平沒想到途中發現龔益霆劈腿多人，甚至有劇組認識的人，讓她覺得爛到極點！

這也難怪，江祖平當初在網路發「求救文」時，有3位身邊女性跳出來表示自己也是受害者，然後願意陪同出庭。不過江祖平第一時間則是義氣回說：「我自己去就好！」不願其它人影響現有的生活，只是如今檢調單位已經主動介入調查，屆時諸位女性是否願意主動報案、作筆錄還有待後續發展。

▲江祖平在社群上曝龔益霆自稱是空降少爺，想幹嘛就幹嘛。（江祖平IG）

回顧當初江祖平的發文中，有提及龔益霆將鎖定的女牌咖拉進房間，向對方說「就剩我們兩個，妳奶子超大我很喜歡，來當個牌友兼砲友吧！」當下立刻被女牌咖給拒絕，表明自己男友要回來了，龔益霆竟還稱「幹妳不要後悔喔！」同時江祖平表示自己有訊息跟人證，而且事發當時還與龔益霆交往中。 至於自己當初受暴部分，江祖平控訴對方多次暴力相向，除了被拉扯頭髮、掐脖子，還被打了數巴掌，肩胛骨也因肢體拉扯受傷，因為當下要打電話給他媽求救，被幹譙三字經，手機也被憤怒摔走。

▲江祖平爆出性侵案後，有不少受害人也表示願意出來作證。（江祖平臉書）

龔益霆也曾因為怒吼幹譙太大聲，還惡劣故意開窗故意要人知道，讓江祖平難堪，遭鄰居報警，導致警方上門盤問。對外，江祖平已強調委任律師謝雅汶（VICKI），索賠1,300萬元「直接捐給流浪動物之家！因為『龔益霆』應該吃得到這些狗糧！我是真心的要捐！」

