TRASH無預警宣布「單飛不解散」！　阿夜開第一槍：11月唱小巨蛋

「潮台北BOOM台北小巨蛋系列演唱會」昨（5）日起一連3天登場，首日主題「台ONE團團讚」集結TRASH、icyball冰球樂團、Ozone、理想混蛋以及康士坦的變化球等人氣樂團，輪番帶來2小時演出，讓歌迷聽得相當過癮，TRASH全員更當眾宣布「單飛不解散」，主唱阿夜還驚喜分享，11月將在台北小巨蛋舉辦個人演唱會的好消息。

TRASH先是以氣勢磅礡的組曲〈NeverDie〉、〈重感情〉、〈GoodBye〉、〈世界盡頭〉，最後在〈終究還是因為愛〉中釋放全場最強能量，伴隨舞台特效與華麗聲光，將演唱會推向最高潮，TRASH更宣布接下來的單飛計畫，阿夜才剛與Faye詹雯婷推出新歌，除了分享個人小巨蛋演唱會的好消息，也透露團員之後有人會發行台語專輯，有人會發整本寫真集，「你們說這個團是不是瘋啦，這個團終於瘋成我喜歡的樣子。」

將在11月於台北小巨蛋開唱的理想混蛋帶來療癒曲目〈萬事大吉〉、〈請、謝謝、對不起〉、〈我就想你〉等歌聲撫慰樂迷心靈，而唱到代表作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，全場合唱聲此起彼落，也為他們11月的小巨蛋專場暖身。

冰球樂團以〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉、〈搖啊搖〉等歌曲帶出慵懶又浪漫的氛圍，營造如同好友聚會般的親密感；人氣男團Ozone則帶來截然不同的音樂風格，以〈World Top〉與〈Unicorn〉炸裂全場，舞台搭配繽紛視覺設計，將青春能量完整釋放，電力四射讓粉絲尖叫不已。

康士坦的變化球以〈餘燼〉拉開序幕，接連演唱〈對不起我做不到答應你的事〉、〈更迭〉、〈理所當然〉，當〈美好的事可不可以發生在我身上〉響起，讓歌迷感動萬分，引起全場大合唱。