幕後／蕭敬騰開唱「舞台細節滿滿的林智勝」　還創大巨蛋票房紀錄！

記者蔡琛儀／台北報導

中職傳奇球星「大師兄」林智勝一連三天舉辦「31CONIC 智勝一擊」引退系列賽，首日今（5日）在台北大巨蛋舉行，邀請金曲歌王蕭敬騰打響第一棒，以35分鐘的精彩演出，與滿場球迷齊聚為英雄歡慶。根據官方統計，今日進場人數近三萬人，突破36年來職棒「平日例行賽」最高人數，也創下大巨蛋開幕以來又一次人潮高峰，充分展現林智勝與蕭敬騰在這場退役之夜所凝聚的號召力與情感共鳴。

▲蕭敬騰大巨蛋為林智勝引退賽演出，也和林智勝女兒同台。（圖／喜鵲娛樂提供）

這場演出是蕭敬騰首度大巨蛋的演出，加上致敬林智勝意義非凡，因此動員規模盛大，舞台推台多達17座、搭配6座喇叭推台，全場運用500盞燈光與28台雷射，交織出磅礡視覺的效果，並安排13機攝影（含空拍與穿梭機位）全景捕捉。表演部分，除了7人編制的樂隊與108位舞者外，預計施放百發特效；整體製作與推台人力超過1000名人力，展現老蕭致敬大師兄引退賽的王者規模！

蕭敬騰自從6月接下演出邀約後，把所有工作都推掉，砸下2500萬元以個人演唱會規格打造此次致敬演出，除了全地屏的舞台設計，呈現出「人生跑壘的旅程」，舞台以棒球內野菱形（Diamond）為概念，將球場化為一座裝載記憶的容器，舞台中央點亮許多林智勝過往經典畫面以及「300轟」的動畫，傳遞其棒球生涯的榮耀與精神。

蕭敬騰則站在舞台一側演唱，形成「傳奇刻印」的陪伴，見證「大師兄」生涯中最重要的一夜。此外，蕭敬騰演奏的鋼琴殼上特別印上象徵背號「31CONIC」，細膩呼應整體設計主題，以音樂傳達敬意，讓這場演出成為充滿隆重與感動的禮物。