美軍前印太副司令也追《零日攻擊》！　曝Siri拒答台灣問題：高度有感

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》國際關注度同樣居高不下，美國華府知名智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）專程邀請，本劇於美國時間9月2日在華盛頓舉行放映及研討會，暢談影劇作品如何強化社會備戰意識與韌性。

▲《零日攻擊》製作人鄭心媚（左）與導演劉易。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》在華盛頓舉行放映及研討會，圖為製作人鄭心媚。（圖／牽猴子提供）

《零日攻擊》不只在台灣掀起話題，海外也於丹麥哥本哈根、日本東京陸續亮相，受美國智庫大西洋理事會的邀請於華盛頓舉行放映及研討會，鄭心媚與監製林錦昌以視訊方式參與。另邀美國退將、前印太司令部副司令米尼漢（General Mike Minihan）、中國研究專家肯頓（Kenton Thibaut）等人與談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

米尼漢表示看了預告片高度期待追此劇，他引用劇中高橋一生對連俞涵說的台詞「戰爭早就已經開始了」，表示以他近年觀察，高度有感。他舉例：「我最近問Siri台灣跟中國的關係，Siri拒絕回答。無論怎麼換方式問，就是不答。」

▲華府智庫大西洋理事會邀約研討會,中為製作人鄭心媚、右上為監製林錦昌。（圖／牽猴子提供）

▲華府智庫大西洋理事會邀約研討會，中為製作人鄭心媚、右上為監製林錦昌。（圖／牽猴子提供）

中國研究專家肯頓也表示已開始想辦法追劇，看完前兩集覺得品質很棒，劇中刻畫的資訊戰等形式相當寫實，尤其AI技術更讓中國的認知作戰威脅加大。她也肯定每集透過普羅大眾的視角來說戰爭的故事，更能讓人感同深受。

監製林錦昌表示，今年正好二戰結束80周年。面對戰爭威脅，最忌心存僥倖而不準備，若相信有危機並提前應對，反可無事，《零日攻擊》想傳達的就是這個訊息。「大部分的人不喜歡每天講政治，但如果是晚上看劇配啤酒，大家都喜歡」，與會者紛紛點頭。

▲《零日攻擊》製作人鄭心媚（左）與導演劉易。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》製作人鄭心媚（左）與導演劉易。（圖／牽猴子提供）

製作人鄭心媚表示，在她編劇生涯中，感受到中國因素籠罩在影視環境中，即便台灣已民主化，創作自由卻受到明顯的限縮。2022年烏克蘭的情勢更讓她深感創作這個主題的急迫感，「如果我不寫一些關於台灣的作品，可能就再也沒機會了」。主持人也呼應，他最有感的台詞就是杜汶澤飾演的「強哥」說的「你要對方投降，不是把他殺死，是把他嚇死」。

會中有觀眾提問關於拍攝此劇是否有政治壓力？鄭心媚表示確實如此，許多非事實的攻擊接踵而來，確實感受到為何大家過去為何不碰此題目。她補充說：「每集開播完當晚，會出現一波好評，但隔天醒來，負評開始排山倒海而來。」她透露會與各集導演互相打氣，欣慰至少此劇已達成初衷「開啟社會對話」。

▲《零日攻擊》製作人鄭心媚。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》製作人鄭心媚。（圖／牽猴子提供）
 
與會者共同認為本劇高度反應當前情勢，需要世界共同正視，否則不只是會台灣的威脅，而是全球得共同面對的問題。米尼漢也強調：「我也不想打仗，但我更不想輸。我們必須以此為目標。」
 
美國知名雜誌《外交政策》（Foreign Policy）專欄作家布勞（Elisabeth Braw）近日也以「電視能有助為入侵做準備嗎？」為題撰文分析表示，《零日攻擊》為其他受到威脅的國家樹立可借鏡的範例。

▲《零日攻擊》第6集《金紙》拍攝燒王船畫面。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》第6集《金紙》拍攝燒王船畫面。（圖／牽猴子提供）

6日將播出第6集《金紙》，鄭心媚表示此集特別以「偽紀錄片」方式呈現，要讓觀眾理解到現代社會資訊的複雜，劇中有的訪談是真的，有些是劇情設計，整集真偽難辨，是對觀眾認知的一大叩問。

▲《零日攻擊》第6集《金紙》,特別以「偽紀錄片」方式呈現。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》第6集《金紙》，特別以「偽紀錄片」方式呈現。（圖／牽猴子提供）

故事環繞一名台商的掙扎，他被神明指定辦事，是全村的信仰及依賴；母親催促他替先父撿骨，有著土地親情羈絆；陸配妻子又不斷期盼他前去團圓；加上中國生活的風險都使他拉扯。鄭心媚解讀：「一如村里中眾人齊心打造的燒王船儀式，堆滿的金紙、耗時打造的王船、虔誠鑽動的人潮，滿滿對台灣的敬意與心意，那一刻，我相信，戰爭來不來，神明都會守護台灣。因為這裡的人們，是這樣地愛護著這塊土地。」更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

 

