「金馬影后」賈靜雯當評審！　第47屆優良電影劇本公布入圍名單

記者蕭采薇／台北報導

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，台北金馬影展執行委員會執行的「第47屆優良電影劇本」，日前公布入圍名單。本屆評審名單包括近年跨足影視製作的金馬金鐘雙料影后賈靜雯、《女兒的女兒》金馬最佳原著劇本得主黃熙、《小曉》編導及金鐘獎得主靳家驊等。

▲第47屆優良電影劇本評審：近年跨足影視製作的金馬金鐘雙料影后賈靜雯。（圖／金馬執委會提供）

本屆報名件數計305件（改編21件，原創284件），評審共選出37件入圍作品（改編6件，原創31件），角逐首獎（獎金60萬）、特優（獎金35萬）、優等（獎金10萬）等獎項，總獎金高達451萬，得獎名單於11月17日揭曉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第47屆優良電影劇本評審：《小曉》編導及金鐘獎得主靳家驊。（圖／金馬執委會提供）

本屆評審名單包括近年跨足影視製作的金馬金鐘雙料影后賈靜雯、《金都》《填詞L》編導黃綺琳、《女兒的女兒》金馬最佳原著劇本得主黃熙、《小曉》編導及金鐘獎得主靳家驊、《我願意》編導及金鐘獎得主吳洛纓、《誰是被害者2》編劇陳慧如、《聽海湧》編劇蔡雨氛。

▲第47屆優良電影劇本評審：《聽海湧》編劇蔡雨氛。（圖／金馬執委會提供）

此外還有《村裡來了個暴走女外科》製作人詹于珊、《左撇子女孩》《修行》製片陳保英、《深度安靜》製片施雅純、《死了一個娛樂女記者之後》製作人及金鐘獎得主陳昱俐、《我在詐騙公司上班》《神明便利商店》原著漫畫家謝東霖、《餘燼》編劇及作家朱嘉漢，及曾五度獲林榮三文學獎殊榮的作家蕭詒徽等。涵蓋了導演、編劇、製片、演員、作家、漫畫等影視和跨領域專業人士。

▲《女兒的女兒》金馬最佳原著劇本得主黃熙。（圖／金馬執委會提供）

近年已有多部優良劇本拍攝成功，金馬執委會將於11月15日至16日為本屆入圍者舉辦媒合會，讓創作者與電影業界面對面交流，促進劇本投資開發與拍攝合作。更多「優良電影劇本」相關資訊請上官方網站查詢。